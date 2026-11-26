El hallazgo de un alacrán obligó a interrumpir la actividad del turno tarde en el nivel Primario, del Colegio Don Bosco, este jueves para realizar una nueva fumigación.

La aparición de un alacrán en las instalaciones del Colegio Don Bosco encendió la alerta este jueves y obligó a las autoridades educativas a suspender de manera preventiva las clases del turno tarde en el nivel Primario. El hallazgo se produjo durante la jornada escolar, pese a que la institución había efectuado una fumigación aproximadamente un mes atrás, por lo que dispusieron un nuevo operativo de desinfección y control en el establecimiento.

El episodio escolar se suma a una serie de reportes registrados en distintos puntos del Gran San Juan en los últimos días. Una vecina del barrio Lebensohn, en Chimbas, compartió imágenes del ejemplar que encontró en el fondo de su propiedad, mientras que residentes de Santa Lucía también advirtieron en redes sociales sobre la presencia de estos arácnidos en patios y sectores internos de sus casas.

Por qué salen de sus refugios con el calor y las lluvias Con el aumento sostenido de las temperaturas y la probabilidad de precipitaciones intensas, la actividad de los alacranes tiende a incrementarse. Habitualmente permanecen ocultos en espacios oscuros y húmedos —como desagües, rejillas, grietas, acumulación de escombros o debajo de objetos apoyados en el suelo—, pero cuando llueve con intensidad y esos escondites se inundan, salen en busca de lugares secos.

De ese modo, pueden desplazarse hacia patios, jardines, veredas e incluso ingresar al interior de las viviendas. Si bien desde el ámbito preventivo aclaran que estos hallazgos no implican una invasión ni que todos los ejemplares revistan el mismo grado de peligrosidad, recomiendan extremar los cuidados domésticos.

Los cinco sectores de la casa que conviene revisar Para reducir el riesgo de contacto accidental dentro del hogar, se aconseja aplicar medidas simples de orden y bloqueo en puntos clave: