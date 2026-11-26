La Dirección de Patrimonio Cultural de San Juan solicitó a residentes y turistas no ingresar a la Pampa del Leoncito, en el departamento Calingasta, mientras persistan las condiciones provocadas por las intensas lluvias registradas en la zona. El organismo advirtió que el terreno presenta sectores con acumulación de agua y humedad superficial, motivo por el cual desaconsejó las visitas de manera temporal.
La medida apunta directamente a proteger el Barreal Blanco, uno de los rasgos naturales más sensibles y emblemáticos del área protegida.
Por qué el suelo queda en riesgo tras las precipitaciones
Según detalló la comunicación oficial, la superficie arcillosa de la pampa se vuelve especialmente frágil cuando está mojada. En esas condiciones, tanto las pisadas como el tránsito de vehículos pueden dejar marcas permanentes y alterar una formación natural que integra el patrimonio paisajístico de la provincia.
El antecedente reciente de daños ambientales en el sector refuerza el pedido oficial: en agosto pasado, el ingreso no autorizado de una camioneta 4x4 sobre el suelo húmedo dejó surcos profundos cuya recuperación natural demandará décadas y derivó en sanciones millonarias.
Recomendación para turistas y seguimiento del terreno
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Alcance de la medida: el pedido está dirigido a todos los visitantes y turistas que tenían previsto recorrer el atractivo calingastino.
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Sin fecha de reapertura: desde el área patrimonial aclararon que no existe un plazo concreto ni una fecha estimada para levantar la restricción.
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Condición para volver a habilitar: el ingreso permanecerá desaconsejado hasta que el suelo se seque por completo y recupere sus condiciones habituales de estabilidad para evitar deterioros.
Como uno de los paisajes más reconocidos de San Juan y polo turístico clave de Calingasta, la preservación preventiva de la Pampa del Leoncito resulta fundamental frente a eventos climáticos intensos para evitar daños irreversibles sobre su superficie.