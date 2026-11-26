La Dirección de Patrimonio Cultural de San Juan advirtió que el terreno arcilloso de Calingasta presenta acumulación de agua y humedad superficial.

La Dirección de Patrimonio Cultural de San Juan solicitó a residentes y turistas no ingresar a la Pampa del Leoncito, en el departamento Calingasta, mientras persistan las condiciones provocadas por las intensas lluvias registradas en la zona. El organismo advirtió que el terreno presenta sectores con acumulación de agua y humedad superficial, motivo por el cual desaconsejó las visitas de manera temporal.

La medida apunta directamente a proteger el Barreal Blanco, uno de los rasgos naturales más sensibles y emblemáticos del área protegida.

Por qué el suelo queda en riesgo tras las precipitaciones Según detalló la comunicación oficial, la superficie arcillosa de la pampa se vuelve especialmente frágil cuando está mojada. En esas condiciones, tanto las pisadas como el tránsito de vehículos pueden dejar marcas permanentes y alterar una formación natural que integra el patrimonio paisajístico de la provincia.

El antecedente reciente de daños ambientales en el sector refuerza el pedido oficial: en agosto pasado, el ingreso no autorizado de una camioneta 4x4 sobre el suelo húmedo dejó surcos profundos cuya recuperación natural demandará décadas y derivó en sanciones millonarias.