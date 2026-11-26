La Facultad de Filosofía y Humanidades de la UCCuyo y el municipio d Pocito suscribieron un acta complementaria que otorgará un 20% de descuento en dos carreras de posgrado y actualización profesional. El convenio busca dotar al personal municipal de herramientas modernas de gestión, innovación y calidad institucional.

Con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas y directivas dentro del ámbito estatal, la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo), a través de su Facultad de Filosofía y Humanidades, y el municipio de Pocito formalizaron la firma de un acta complementaria de cooperación académica. El acuerdo establece beneficios arancelarios directos para los trabajadores de la comuna que decidan continuar su trayecto formativo en programas diseñados específicamente para el sector público.

El acto protocolar contó con la participación de las máximas autoridades de ambas instituciones. En representación de la casa de altos estudios estamparon su firma la vicerrectora de la UCCuyo, Lic. Beatriz Farah, y el decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Dr. Leonardo Videla; mientras que por el ejecutivo departamental lo hizo el intendente de Pocito, Fabián Aballay.

Mediante este instrumento legal, los agentes dependientes de la Municipalidad de Pocito accederán a una bonificación del 20% en los aranceles correspondientes a dos propuestas académicas de alta demanda en la gestión gubernamental contemporánea:

La rúbrica de este acuerdo se inscribe en una política sostenida de vinculación entre el ámbito universitario y los gobiernos locales de San Juan. Para los municipios, que constituyen el primer mostrador de atención frente a las demandas de los vecinos, contar con cuadros técnicos capacitados resulta indispensable para optimizar recursos y mejorar la eficiencia de las políticas públicas.

Desde la Facultad de Filosofía y Humanidades destacaron que la propuesta académica no sólo brinda marcos teóricos actualizados, sino que promueve el intercambio de experiencias reales entre gestores de distintos ámbitos, fomentando una cultura organizacional orientada a resultados y a la transparencia.

Por su parte, la gestión encabezada por el intendente Fabián Aballay ratificó con esta firma su apuesta por el desarrollo profesional del capital humano municipal, entendiendo que la inversión en educación superior impacta de manera directa en la calidad de los servicios que recibe la comunidad pocitana.

Inscripciones y consultas

Desde la Universidad Católica de Cuyo informaron que el beneficio ya se encuentra vigente para las próximas cohortes. Los trabajadores municipales interesados en acceder al descuento del 20% y conocer los requisitos de admisión, planes de estudio y fechas de inicio pueden consultar toda la información detallada a través de los canales oficiales de comunicación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UCCuyo y en las áreas de recursos humanos del municipio.