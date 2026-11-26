El Ministerio de Gobierno precisó los alcances de la normativa nacional vigente y ratificó que ambos formatos tienen idéntico peso ante los controles de tránsito. Además, recordó cuáles son los tres requisitos obligatorios para circular.

El Ministerio de Gobierno de San Juan informó oficialmente que la Licencia Nacional de Conducir en formato digital cuenta con plena validez legal para transitar, por lo que los conductores pueden acreditar su habilitación sin necesidad de portar la versión impresa.

La aclaración oficial se apoya en la Reglamentación General de la Ley N° 24.449 de Tránsito y Seguridad Vial —establecida por el Decreto N° 779/95 y modificada por el Decreto 196/25—, con el objetivo de fijar criterios claros tanto para los automovilistas como para los operativos de control vial en la provincia.

Equivalencia entre el formato digital y la tarjeta física Según detalla la normativa vigente, la Licencia Nacional de Conducir se otorga originalmente en formato digital y puede ser replicada de manera física en una tarjeta plástica estándar, la cual incorpora los elementos de resguardo y seguridad técnica documental dispuestos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Desde la cartera provincial remarcaron que ambas versiones —digital y física— poseen exactamente la misma validez legal, siempre que la habilitación se encuentre vigente y corresponda a la categoría del vehículo conducido.

Qué documentación sigue siendo obligatoria en la vía pública Más allá de la habilitación digital, la actualización del artículo 40 de la reglamentación establece que el incumplimiento de los requisitos básicos impedirá continuar la circulación hasta que la falta sea subsanada, además de derivar en la multa correspondiente.