Las sedes de ANSES en San Juan permanecerán cerradas el viernes 27 de noviembre por el Día del Trabajador Previsional Argentino. La atención presencial se retomará el lunes 30 y los pagos se cobrarán con normalidad.

La ANSES confirmó que este viernes 27 de noviembre no habrá atención al público en ninguna de sus delegaciones del país, lo que incluye las oficinas de San Juan. El cierre se debe a la conmemoración del Día del Trabajador Previsional Argentino. Para esa jornada no se otorgaron turnos presenciales, y la actividad se retomará con normalidad el lunes 30 de noviembre, en los horarios habituales.

Qué pasará con los pagos Aunque las sedes estén cerradas, el calendario de pagos no se modifica. La actividad bancaria será normal el viernes, por lo que los jubilados, pensionados y beneficiarios sanjuaninos que tengan fecha de cobro ese día recibirán sus haberes y asignaciones en tiempo y forma.

Qué trámites se pueden hacer en ANSES sin ir a la oficina Los canales digitales seguirán funcionando, así que se pueden resolver consultas y gestiones desde casa: