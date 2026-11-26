La ANSES confirmó que este viernes 27 de noviembre no habrá atención al público en ninguna de sus delegaciones del país, lo que incluye las oficinas de San Juan. El cierre se debe a la conmemoración del Día del Trabajador Previsional Argentino. Para esa jornada no se otorgaron turnos presenciales, y la actividad se retomará con normalidad el lunes 30 de noviembre, en los horarios habituales.
Qué pasará con los pagos
Aunque las sedes estén cerradas, el calendario de pagos no se modifica. La actividad bancaria será normal el viernes, por lo que los jubilados, pensionados y beneficiarios sanjuaninos que tengan fecha de cobro ese día recibirán sus haberes y asignaciones en tiempo y forma.
Qué trámites se pueden hacer en ANSES sin ir a la oficina
Los canales digitales seguirán funcionando, así que se pueden resolver consultas y gestiones desde casa:
- Página web: a través de anses.gob.ar.
- App Mi ANSES: permite consultar prestaciones, fechas y lugares de cobro, descargar constancias y hacer reclamos. Para ingresar se necesitan el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Atención Virtual: sigue habilitada para iniciar y gestionar trámites de manera remota.
Por qué se conmemora este día
El Día del Trabajador Previsional Argentino se celebra cada 27 de noviembre en recuerdo de la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación, ocurrida el 27 de noviembre de 1943. Ese organismo fue impulsado por Juan Domingo Perón y sentó las bases del sistema previsional y de seguridad social del país.