El Parque Provincial ubicado en Valle Fértil suspenderá por un día el ingreso de turistas y prestadores para facilitar el operativo judicial y técnico en la Quebrada de la Chilca, a casi cuatro meses de la tragedia en la que murieron siete personas.

El Parque Provincial Ischigualasto permanecerá cerrado al turismo durante toda la jornada de este viernes 27 de noviembre debido a un operativo especial vinculado con la investigación del accidente aéreo ocurrido el pasado 29 de julio. Durante el día se llevarán a cabo las tareas para retirar los restos del helicóptero que aún permanecen en la Quebrada de la Chilca, motivo por el cual quedará totalmente restringido el ingreso tanto de visitantes como de prestadores turísticos.

Desde la administración del área protegida ubicada en Valle Fértil explicaron que la suspensión temporal de actividades responde a la necesidad de garantizar la seguridad del perímetro y colaborar con las autoridades judiciales y técnicas que intervienen en el expediente. Asimismo, agradecieron la comprensión de los turistas y de la comunidad ante el cierre por 24 horas, aclarando que, una vez concluidas las maniobras previstas, el parque retomará su cronograma habitual.

Cómo fue la tragedia aérea en la Quebrada de la Chilca El siniestro tuvo lugar el 29 de julio, cuando un helicóptero Bell 412 EP matrícula LV-KGR se precipitó a tierra en la Quebrada de la Chilca, dentro de los límites del parque vallisto. La aeronave pertenecía a la firma JASFLY S.A. y había sido contratada por la Agencia Federal de Emergencias para cumplir funciones dentro del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

Aquel día, el helicóptero había despegado desde el Aeroclub San Juan, en Pocito, con destino previsto hacia San Agustín de Valle Fértil y Chilecito (La Rioja), en el marco de un vuelo destinado a tareas de capacitación y combate de incendios forestales. Sin embargo, alrededor de las 10:26, se perdió todo contacto con la tripulación.

Las siete víctimas del accidente Como consecuencia del impacto, fallecieron los siete ocupantes que viajaban a bordo de la aeronave: