El Parque Provincial Ischigualasto permanecerá cerrado al turismo durante toda la jornada de este viernes 27 de noviembre debido a un operativo especial vinculado con la investigación del accidente aéreo ocurrido el pasado 29 de julio. Durante el día se llevarán a cabo las tareas para retirar los restos del helicóptero que aún permanecen en la Quebrada de la Chilca, motivo por el cual quedará totalmente restringido el ingreso tanto de visitantes como de prestadores turísticos.
Desde la administración del área protegida ubicada en Valle Fértil explicaron que la suspensión temporal de actividades responde a la necesidad de garantizar la seguridad del perímetro y colaborar con las autoridades judiciales y técnicas que intervienen en el expediente. Asimismo, agradecieron la comprensión de los turistas y de la comunidad ante el cierre por 24 horas, aclarando que, una vez concluidas las maniobras previstas, el parque retomará su cronograma habitual.
Cómo fue la tragedia aérea en la Quebrada de la Chilca
El siniestro tuvo lugar el 29 de julio, cuando un helicóptero Bell 412 EP matrícula LV-KGR se precipitó a tierra en la Quebrada de la Chilca, dentro de los límites del parque vallisto. La aeronave pertenecía a la firma JASFLY S.A. y había sido contratada por la Agencia Federal de Emergencias para cumplir funciones dentro del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
Aquel día, el helicóptero había despegado desde el Aeroclub San Juan, en Pocito, con destino previsto hacia San Agustín de Valle Fértil y Chilecito (La Rioja), en el marco de un vuelo destinado a tareas de capacitación y combate de incendios forestales. Sin embargo, alrededor de las 10:26, se perdió todo contacto con la tripulación.
Las siete víctimas del accidente
Como consecuencia del impacto, fallecieron los siete ocupantes que viajaban a bordo de la aeronave:
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Matías Juan Pablo Valenzuela (piloto).
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Marcelo Germán Videla (subjefe de la Policía de San Juan).
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Dante Carlos Heredia (director de Protección Civil).
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Rodolfo Rubén Castro (jefe de Bomberos).
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Jorge Carlos Carbajal.
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Andrés Damián Bosch (brigadista).
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Rodrigo Sebastián Aimetta (brigadista).
El retiro del fuselaje y las piezas restantes se concreta casi cuatro meses después del hecho y constituye una etapa clave dentro de las pericias que buscan determinar las causas exactas del siniestro.