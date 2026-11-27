Pasó la segunda etapa en San Juan con la segunda posición para Benavídez y el sanjuanio Lichi Sisterna. Este viernes, la acción se va a Sarmiento.

Durísimo. Las lluvias le pusieron más dificultades a la segunda etapa del SARR Series en San Juan. Este viernes, acción en Sarmiento.

El equipo cordobés cerró un nuevo día de acción en el SARR Series 2026 en San Juan, donde Kevin Benavides y Lisandro Sisterna culminaron en segundo lugar, seguidos de Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi, que lideran la clasificación general. Gustavo Gallego y Pachu Arrieta, por su parte, no pudieron completar la etapa.

La jornada del jueves estuvo marcada por las intensas lluvias que cayeron durante la madrugada en la zona de carrera, lo que obligó a la organización a suspender una buena parte del tramo. Aun así, los pilotos pudieron cumplir con unos 100 kilómetros de competencia, conectando Rivadavia con Mogna.

Para el Ferioli Racing Team, que venía de lograr el 1-2 en la jornada inicial del SARR Series, fue una jornada con dos caras. Por un lado, Kevin Benavides y Lichi Sisterna, y Jeremías González y Gonzalo Rinaldi mantuvieron el buen ritmo del primer día, finalizando esta vez en el segundo y tercer puesto, respectivamente.

El salteño logró un tiempo de 1h26m7s para concluir como escolta de los vencedores de hoy, en tanto que los cordobeses quedaron a solo 24 segundos de los ganadores. Aun así, les alcanza a Jeremías y Gonzalo para seguir liderando la general.

Por otro lado, Gustavo gallego y Pachu Arrieta no pudieron terminar el tramo cronometrado por una rotura en su UTV. Al ser rescatados por el equipo y transportados de vuelta al campamento, los mecánicos estaban trabajando en el Maverick R para reparar e intentar continuar en carrera.