Este viernes, desde las 21, con largada y llegada en El Pinar, una fiesta deportiva para los amantes del pedestrismo.

Acreditaciones. Las fuerzas policiales ya se acreditaron para la Maratón de este viernes en la Ruta del Sol.

El atletismo de San Juan incorpora una prueba más que apunta a ser clásica. De la mano de la Policía de San Juan y en su primera edición, este viernes será hora de correr por la Ruta del Sol en horario nocturno.

Con tres opciones de participación, la Maratón de la Policía de San Juan partirá desde las 21 del camping El Pinar, en Rivadavia, a partir de las 21. Serán tres las distancias: 15K · Competitiva; 10K · Competitiva y 4K · Participativa.

El punto de llegada será en el mismo Pinar, previendo asistencia y participación masiva ya que todos los estamentos policiales, desde aspirantes a policías en actividad, están inscriptos, sumándose al gran lote de atletas de San Juan que forman el pelotón en cada competencia que se realiza.

Para ser parte, aun se puede acreditar la participación, luego retirar el KIT y prepararse para vivir una nueva aventura a lo largo de la Ruta del Sol Iluminada.

¡Aún podés inscribirte!