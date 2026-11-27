El piloto británico Lewis Hamilton sorprendió a los fanáticos argentinos al revelar que tiene previsto regresar al país. Durante una charla con el exrugbier Agustín Creevy para su canal de YouTube, el siete veces campeón de la Fórmula 1 contó que Argentina figura entre los destinos que todavía quiere conocer en profundidad.

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Aunque ya estuvo en el territorio nacional, reconoció que aquella visita fue demasiado breve y que le quedaron ganas de regresar para disfrutar de su gente, su gastronomía y su cultura.

Hamilton recordó que permaneció apenas un par de días en Argentina antes de continuar su viaje hacia la Antártida y posteriormente Islandia . Pese al poco tiempo que pasó en el país, destacó la experiencia que tuvo y el trato recibido.

"Fue un lugar hermoso. La gente es amable y cálida", expresó el corredor durante la entrevista.

El británico fue más allá y confirmó que tiene a Argentina dentro de su lista de viajes pendientes. " Definitivamente está en mi lista de lugares pendientes ", aseguró.

También explicó que las distancias y sus compromisos profesionales complican la posibilidad de organizar una nueva visita, aunque manifestó su intención de hacerlo durante el verano para poder permanecer más tiempo.

Hamilton quiere conocer más de la cultura argentina

Durante la conversación con Creevy, el piloto también hizo referencia a uno de los aspectos más reconocidos internacionalmente del país: su gastronomía.

Hamilton contó que escuchó numerosos comentarios positivos sobre la comida argentina, pero admitió que durante su primera visita no tuvo demasiadas oportunidades de conocer las costumbres locales.

"Aparte de ese día en el restaurante, no diría que tuve una experiencia cultural en Argentina", reconoció.

Por otra parte, el británico se mostró agradecido por el cariño que recibe de los fanáticos argentinos. Creevy le comentó que en el país es considerado una leyenda del automovilismo y Hamilton valoró especialmente ese reconocimiento, tanto de quienes siguen a Ferrari como de aquellos que acompañaron su trayectoria deportiva.

Ferrari lidera el ranking de las escuderías más valiosas de la Fórmula 1

Mientras Hamilton se prepara para continuar su carrera en la máxima categoría del automovilismo, un informe de la revista Forbes puso el foco en el negocio que representa actualmente la Fórmula 1.

De acuerdo con las estimaciones de la publicación, las 11 escuderías de la categoría alcanzan un valor conjunto de 57.450 millones de dólares, con un promedio aproximado de 5.200 millones por equipo.

En lo más alto del listado aparece Ferrari, con una valuación estimada de 9.500 millones de dólares. La escudería italiana se mantiene como la más valiosa de la categoría, seguida muy de cerca por Mercedes, cuyo valor alcanza los 9.200 millones.

El tercer puesto corresponde a McLaren, con 7.600 millones de dólares, mientras que Red Bull ocupa la cuarta posición con una estimación de 6.600 millones.

El ranking completo de Forbes para 2026 quedó conformado de la siguiente manera:

Las 11 escuderías más valiosas de la Fórmula 1

Ferrari: 9.500 millones de dólares.

Mercedes: 9.200 millones de dólares.

McLaren: 7.600 millones de dólares.

Red Bull: 6.600 millones de dólares.

Aston Martin: 4.750 millones de dólares.

Audi: 3.800 millones de dólares.

Williams: 3.500 millones de dólares.

Alpine: 3.400 millones de dólares.

Racing Bulls: 3.300 millones de dólares.

Cadillac: 3.000 millones de dólares.

Haas: 2.800 millones de dólares.

Las cifras reflejan el crecimiento económico de la categoría y el valor comercial que alcanzaron sus equipos. En ese escenario, Ferrari y Mercedes concentran las dos mayores valuaciones, mientras que la presencia de Cadillac y Audi entre las escuderías refleja también la expansión y el interés empresarial que despierta la Fórmula 1.