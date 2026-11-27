A 48 horas del partido que definirá al equipo que irá por el ascenso, Roberto Ortubia calificó de “farándula” las acusaciones sobre presuntos favores arbitrales en favor del club mendocino.

A menos de 48 horas de la revancha entre Sport Club Pacífico y Sportivo Desamparados por la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur, la voz oficial del club mendocino se hizo escuchar. Este viernes, el presidente del Lobo alvearense, Roberto Ortubia, rompió el silencio para responder a las denuncias de supuesto favorecimiento arbitral que instaló en la semana el exentrenador Ricardo Caruso Lombardi.

En declaraciones al medio Mza Sport, el titular de Pacífico eligió minimizar las sospechas y apuntó directamente contra el mediático ex DT: “Lo que hace Caruso es parte de la farándula”, sentenció. Lejos de entrar en el terreno de las suspicacias, Ortubia buscó blindar a su plantel y pidió bajar el nivel de ruido externo en la recta final hacia el partido del domingo.

"Hay que dejar de hablar de cosas que no nos alimentan de la manera que necesitamos para este momento del torneo", remarcó el dirigente, insistiendo en que el presente futbolístico de su institución responde exclusivamente a la planificación interna. "Esto es fruto de un gran esfuerzo que se viene haciendo y no de la casualidad. Este plantel supo manejarse bien en la adversidad y en los buenos momentos de este proyecto que está dando sus resultados", subrayó.

Con la serie igualada 0 a 0 tras el encuentro de ida disputado en San Juan, Ortubia reconoció la magnitud del choque que se jugará este domingo a las 20:30 en el estadio Héctor Moncada, aunque evitó darse por ganador antes de tiempo. "Tenemos un plantel de calidad. Hemos trabajado con mucha seriedad para llegar a esta instancia donde aún restan 90 minutos en una serie que está abierta para cualquiera de los dos equipos. Estos dichos no nos tienen que desenfocar", afirmó, dejando en claro que el objetivo trazado junto al cuerpo técnico es dar el paso hacia la final por el ascenso al Torneo Federal A.

El trasfondo de la polémica arbitral Las declaraciones del presidente de Pacífico llegan para intentar apagar un incendio que se encendió con fuerza después del polémico arbitraje del pampeano Franco Morón el lunes en la ida en San Juan. Y se reavivó mucho más con el cambio de árbitro, tras la confirmación de Diego Saúl Novelli como árbitro principal de la vuelta. Las suspicacias apuntan al vínculo institucional con Andrés Merlos —juez de Primera División y actual presidente de la Liga Alvearense de Fútbol, entidad a la que pertenece Pacífico—, ya que tanto Merlos como Novelli se formaron arbitralmente en Tandil y compartieron ternas en el fútbol profesional.