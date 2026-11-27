Las intensas lluvias registradas anoche provocaron serios anegamientos en la cancha 3 y en el sintético de hockey del club sanjuanino. Desde la entidad convocaron a socios, familias y amigos a colaborar con las tareas de recuperación.

Las fuertes precipitaciones que azotaron a la provincia durante la jornada del jueves 26 de noviembre dejaron importantes consecuencias en la infraestructura deportiva local. Uno de los espacios más golpeados fue el Club Huazihul, que sufrió serias inundaciones en gran parte de sus instalaciones y lanzó un mensaje de convocatoria a toda su comunidad para iniciar la reconstrucción.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales oficiales, la institución detalló que los sectores más perjudicados por el avance del agua fueron la cancha 3 y la cancha de hockey sintético, dos espacios clave para la actividad cotidiana de sus deportistas.

Frente a este difícil panorama, la dirigencia apeló a la identidad y al sentido de pertenencia que caracteriza a la entidad. "Sabemos que no es un momento fácil, pero Huazihul tiene casi 100 años de historia y una gran familia que siempre estuvo presente en los momentos difíciles", expresaron desde el club.

En ese marco, realizaron un llamado abierto a socios, familias y allegados para sumarse a las tareas de limpieza y recuperación del predio, aclarando como condición fundamental que los trabajos se lleven adelante únicamente cuando las condiciones climáticas y del terreno sean seguras.

Finalmente, desde el club agradecieron el rápido respaldo de quienes ya se pusieron a disposición tras conocerse los daños, ratificando el espíritu de unidad bajo el lema “Juntos vamos a salir adelante”.