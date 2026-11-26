El temporal volvió a hacerse sentir con fuerza en San Juan durante la noche de este jueves 26 de noviembre, especialmente en Sarmiento y Jáchal , donde las intensas precipitaciones encendieron las alarmas por posibles crecientes y complicaciones en las rutas. Los reportes de vecinos dieron cuenta de abundante caída de agua, fuertes ráfagas de viento y tormentas eléctricas.

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Uno de los sectores más comprometidos es Pedernal, en el departamento Sarmiento . Allí, la Dirección Nacional de Vialidad advirtió sobre lluvias intensas y bajadas de creciente en la Ruta Nacional 153, por lo que pidió a los conductores no cruzar los badenes bajo ninguna circunstancia .

La situación también generó preocupación en Retamito y parte de Ciénaguita, donde vecinos describieron una tormenta intensa, con mucha agua y viento. Según los testimonios, las condiciones fueron similares a las registradas durante la jornada anterior y no se descartaba que continuaran las precipitaciones.

En el norte sanjuanino, Vialidad Nacional también emitió advertencias para la Ruta Nacional 150 , especialmente en los tramos Jáchal-Rodeo y Jáchal-Ischigualasto, donde se solicitó circular con máxima precaución.

Además, en la Ruta Nacional 149, en Calingasta , se alertó por lluvias intensas y la posibilidad de desbordes. Otra advertencia comprende la Ruta Nacional 40, en el tramo Huaco-límite con La Rioja, donde los badenes requieren especial atención.

Los registros audiovisuales del temporal mostraron terrenos y patios anegados, vegetación sacudida por el viento, calles cubiertas de agua y relámpagos que iluminaron el cielo durante la noche. También se reportó caída de granizo fino en algunos sectores.

Todas las rutas nacionales están transitables, pero piden máxima precaución

En un parte difundido este jueves a las 21:15, la Dirección Nacional de Vialidad (9.º Distrito San Juan) informó que todas las rutas nacionales de la provincia permanecían transitables, aunque bajo condiciones de máxima precaución por las lluvias y los pronósticos vigentes.

Las advertencias también alcanzaron a las rutas nacionales 40 Sur, entre San Juan y Mendoza; 141, en dirección a Chepes (La Rioja); y 20, en el corredor San Juan-San Luis.

Ante este escenario, el organismo recordó que no se deben cruzar badenes con agua, corriente o material de arrastre, debido al riesgo de crecientes repentinas y socavamiento de la calzada. Si hay agua sobre el camino, los conductores deben detenerse en un lugar seguro y esperar.

También recomendaron reducir la velocidad, aumentar la distancia de frenado, mantener las luces bajas encendidas y respetar las indicaciones de Vialidad Nacional, Gendarmería y la Policía de San Juan.

La advertencia se mantiene especialmente en las zonas de Sarmiento y el norte provincial, donde las precipitaciones pueden provocar nuevas bajadas de creciente y modificar rápidamente las condiciones de circulación.