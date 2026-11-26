El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó a alerta naranja por tormentas para San Juan durante la tarde y noche de este jueves 26 de noviembre. Después de varios días de inestabilidad y de las precipitaciones registradas en las últimas horas, se espera que las condiciones meteorológicas vuelvan a desmejorar en distintos puntos de la provincia.

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De acuerdo con el pronóstico, la probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 40% y el 70% para ambos períodos. Los fenómenos podrían presentarse con abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo .

El aviso meteorológico comprende a 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, la zona baja de Pocito, la zona baja de Rivadavia y la zona baja de Sarmiento .

Además, se esperan tormentas en sectores precordilleranos de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda . Durante la noche, el sistema podría avanzar hacia el este y alcanzar de manera puntual otros sectores de San Juan.

La advertencia también contempla la posibilidad de precipitaciones abundantes en períodos breves, por lo que no se descartan acumulados importantes en algunas localidades.

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Por su parte, la Dirección de Protección Civil advirtió que las precipitaciones podrían dejar acumulados de entre 20 y 40 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera localizada.

Ante la posibilidad de tormentas fuertes, se recomienda evitar las actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

También es importante tomar precauciones ante posibles ráfagas, actividad eléctrica y acumulación de agua en calles y sectores vulnerables.