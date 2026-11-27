La Selección Argentina de básquet consiguió una contundente victoria frente a Bahamas por 102-65 y quedó a un paso de clasificarse al Mundial de Qatar 2027. El equipo dirigido por Pablo Prigioni depende de sí mismo para asegurar su participación en el máximo certamen internacional.

Jeep Avenger: cuánto cuesta una de las SUV más baratas que circula en Argentina

La marcha de la economía y el escenario electoral, temas de debate en "Claves para leer la Argentina"

Ante un importante marco de público en Zárate, el conjunto nacional dominó el encuentro de principio a fin, pese a las ausencias de dos de sus principales referentes, Facundo Campazzo y Gabriel Deck. Con una sólida actuación defensiva y un destacado rendimiento colectivo, la Albiceleste estableció una diferencia de 18 puntos al término del primer tiempo y amplió la ventaja durante la segunda mitad hasta cerrar el encuentro con una diferencia de 37 unidades.

Gonzalo Corbalán fue la gran figura del partido con 20 puntos , seguido por Alex Negrete, con 15; Juan Ignacio Marcos, con 14; Juan Pablo Vaulet, con 13, y Nicolás Laprovittola, con 10. La victoria le permitió al seleccionado argentino alcanzar un registro de siete triunfos y dos derrotas en las Eliminatorias, con tres compromisos todavía por disputar.

El objetivo del equipo de Prigioni es regresar a una Copa del Mundo después del duro golpe que significó la ausencia en la edición de 2023, cuando Argentina quedó fuera de la máxima competencia internacional por primera vez desde 1982.

Con el triunfo ante Bahamas, el seleccionado nacional quedó en una posición favorable dentro del Grupo F de las Eliminatorias. El sistema de clasificación establece que los tres primeros de cada una de las dos zonas conseguirán el pasaje directo al Mundial, mientras que el séptimo y último boleto correspondiente al continente americano será para el mejor cuarto.

Argentina tendrá la posibilidad de asegurar su clasificación este domingo 29 de noviembre, desde las 18.10, cuando reciba a Canadá, nuevamente en Zárate. Una victoria le garantizará su presencia en Qatar sin depender de ningún otro resultado.

Incluso en caso de sufrir una derrota ante el conjunto canadiense, la Albiceleste podría festejar durante esta misma ventana internacional. Para ello, necesitará que Panamá derrote a Bahamas, una combinación de resultados que impediría que el seleccionado caribeño alcance la cantidad de victorias acumuladas por Argentina.

Si ninguna de esas posibilidades se concreta, el equipo nacional deberá esperar hasta febrero de 2027, cuando dispute sus últimos dos compromisos de las Eliminatorias, ambos en condición de visitante.

Los partidos que le quedan a Argentina en las Eliminatorias

29 de noviembre de 2026: Argentina vs. Canadá.

Febrero de 2027: Puerto Rico vs. Argentina.

Febrero de 2027: Bahamas vs. Argentina.

El Mundial de Básquet 2027 se disputará en Qatar entre el 27 de agosto y el 12 de septiembre, con la participación de 32 selecciones. Canadá, que perdió su invicto ante Uruguay en esta ventana, ya tiene asegurado su boleto a la competencia.