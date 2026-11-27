Organizado por el Grupo de Medios Los Andes - Diario de Cuyo y Andesma r en Prado Experience (CABA), el encuentro “Claves para leer la Argentina: una mesa de análisis para entender el momento actual del país” reunió a especialistas para debatir sobre el panorama político y económico nacional, el efecto de las políticas oficiales en la actividad y el escenario electoral.

La jornada contó con la participación de Mora Jozami, directora de Casa Tres; Jairo Straccia, periodista; y Martín Rapetti, director ejecutivo de Equilibra , con la moderación de Ana Basco, directora de Insight LAC. En la apertura participaron Diego Badaloni, miembro del directorio de Diario Los Andes, y Pablo Dellazoppa, director de contenidos y gerente general de diario Los Andes y Diario de Cuyo . El encuentro propuso un balance de 2026 y un análisis de los desafíos económicos, sociales y políticos de cara a 2027.

El desempeño de la economía argentina muestra diferencias entre los sectores vinculados con los recursos naturales y el resto de las actividades productivas. La minería, la energía y el agro registran una expansión importante, pero ese crecimiento no alcanza para reflejar la situación general de la actividad.

Durante el encuentro, Martín Rapetti, director ejecutivo de Equilibra , explicó que estos tres sectores representan alrededor del 15% de la economía, mientras que el panorama para el resto es considerablemente más complejo.

“ Si uno saca esos elementos productivos que representan el 15% de la actividad, el resto de la economía tiene un paisaje mucho más brumoso ”, sostuvo. Según su análisis, el 85% restante dejó de crecer durante el primer trimestre de 2025 y desde entonces permanece prácticamente estancado.

El economista señaló que las dificultades son particularmente visibles en algunos segmentos industriales, como el sector metalmecánico, mientras que otras actividades, como la economía del conocimiento, presentan un desempeño diferente. Sin embargo, consideró que el balance general continúa mostrando señales de debilidad.

A ese diagnóstico sumó los indicadores del mercado laboral. Rapetti afirmó que el empleo privado registrado viene cayendo de manera sistemática y que la pérdida de puestos de trabajo también alcanza al sector público. En materia de ingresos, indicó que los salarios de los trabajadores registrados, tanto públicos como privados, y las jubilaciones se encuentran, en promedio, entre un 8% y un 10% por debajo de los niveles de 2023.

Otro indicador que mencionó fue la inversión privada, que acumula una caída del 12% respecto del primer trimestre de 2025. Para Rapetti, el deterioro de la actividad comienza a trasladarse al plano social y puede afectar las expectativas sobre la gestión económica. En ese sentido, advirtió que la percepción de los mercados también cambió frente a un escenario financiero internacional más complejo y a los riesgos que observa en la economía argentina.

Diego Badaloni, miembro del directorio de Diario Los Andes, y Pablo Dellazoppa, director de Contenidos y gerente general de Los Andes y Diario de Cuyo, dieron la bienvenida a los asistentes y abrieron el encuentro “Claves para leer la Argentina”.

Inflación en dólares pone en jaque la competitividad industrial

El aumento de los costos en dólares y la pérdida de competitividad aparecen entre las principales dificultades que atraviesan las empresas argentinas. Jairo Straccia, periodista, describió cómo estas tensiones afectan a distintos sectores productivos y comienzan a reflejarse en cierres de establecimientos: “Estoy hablando de distintas formas del ahogo de las empresas para hacer frente a la inflación en dólares, a la presión de costos y las consecuencias de eso”, señaló.

Como ejemplo, mencionó el caso de proveedores de servicios petroleros que recibieron una reducción del 23% en sus contratos por parte de Halliburton, una de las compañías vinculadas con la actividad en Vaca Muerta. Según relató: “Nos están pasando a nosotros el ajuste por la inflación en dólares”.

Straccia también mencionó casos de empresas que cerraron establecimientos comerciales o industriales para reemplazar la producción local por importaciones desde Brasil. Para el periodista, estos movimientos reflejan cómo los problemas de competitividad comienzan a tener consecuencias concretas sobre la producción y el empleo formal.

En ese contexto, advirtió sobre las dificultades que enfrentan los trabajadores que pierden puestos de trabajo de calidad y deben buscar alternativas en otras actividades. Como ejemplo, mencionó el crecimiento del empleo en aplicaciones de reparto y transporte en Rosario.

A partir de una encuesta realizada a 2.000 repartidores de aplicaciones, señaló que la mitad había comenzado a trabajar en esa actividad durante los últimos 12 meses y que el 77% la consideraba su ocupación de tiempo completo.

“Es muy fuerte el golpe social porque es gente que tiene tal vez 10 o 20 años laborando en un empleo en blanco, en una multinacional o en una empresa bien puesta nacional y que cuando sale no hay otra alternativa”, afirmó.

El empleo y la pérdida de poder adquisitivo son las preocupaciones sociales

Los problemas vinculados con los ingresos y la estabilidad laboral ganaron protagonismo entre las preocupaciones de los argentinos. Mora Jozami, directora de Casa Tres, analizó los cambios en el humor social y señaló que, aunque la inflación continúa siendo uno de los principales atributos que la población reconoce en la gestión de Javier Milei, otras demandas comenzaron a desplazarla.

Jozami explicó que el desafío para el Gobierno consiste en trasladar la estabilización macroeconómica a la vida cotidiana de los argentinos. En ese proceso, identificó dos cuestiones centrales: la capacidad de los ingresos para sostener el consumo y la incertidumbre sobre la continuidad laboral.

“Hoy tenés tres de cada cuatro argentinos que dicen que restringieron el consumo”, afirmó. Según detalló, las primeras decisiones de ajuste de las familias se concentran en actividades de ocio y en la compra de primeras marcas, en un contexto en el que los salarios no alcanzan para sostener los niveles de consumo anteriores.

La preocupación por el empleo también aparece entre los principales indicadores del humor social. La directora de Casa Tres señaló que el 55% de la población manifiesta temor a perder su trabajo, una percepción que condiciona las decisiones de consumo y las expectativas de los hogares.

En contraste, explicó que la inflación perdió peso en el relevamiento de las principales preocupaciones ciudadanas. Según los datos que presentó, al comienzo de la gestión de Milei concentraba el 27% de las menciones, mientras que actualmente se ubica en el puesto 11, con apenas un 2%.

Para Jozami, esa evolución no significa que los problemas económicos hayan desaparecido, sino que cambiaron las prioridades de la sociedad. La inflación continúa funcionando como una de las principales credenciales del Gobierno, pero ahora la demanda se concentra en que la estabilización se traduzca en una mejora de los ingresos y del empleo.

Elecciones de 2027, atravesadas por ajuste en la economía cotidiana

La relación entre los resultados del programa económico y la percepción de la sociedad será uno de los factores que condicionarán las elecciones de 2027. Para Jozami, todavía no está definido cuál será la pregunta que ordenará la próxima campaña, pero consideró que la discusión estará vinculada con cuánto de la estabilización económica llega a los hogares y si los argentinos consideran que el esfuerzo realizado tuvo resultados.

“La pregunta que va a contestar el año que viene no se sabe. Yo creo que va a tener sin duda que ver con cuánto de lo del orden macro derrama en el metro cuadrado y cuánto de si el esfuerzo valió o no valió la pena”, sostuvo.

La especialista explicó que una parte de la población reconoce que el esfuerzo económico puede ser necesario, aunque dentro de ese grupo hay diferencias entre quienes ya perciben resultados y quienes todavía esperan una mejora. Esa distancia será relevante para el oficialismo, porque la continuidad del respaldo dependerá, en buena medida, de que las expectativas se traduzcan en cambios concretos en los ingresos y las condiciones de vida.

Al analizar el humor social, Jozami señaló que los indicadores mostraron un deterioro durante los primeros seis meses del año, hasta julio. Desde entonces, se mantuvieron relativamente estables, aunque en niveles críticos. La caída de las expectativas no se tradujo, sin embargo, en un rechazo generalizado a la gestión de Milei. Según su lectura, el Presidente conserva un núcleo de apoyo firme, cercano a los 30 puntos, mientras que parte de los votantes que acompañaron a Juntos por el Cambio muestran una posición menos definida.

La discusión sobre la eliminación de las PASO también se inscribe en ese escenario. Jozami identificó dos razones detrás de la decisión del Gobierno: por un lado, la expectativa de que el peronismo tenga dificultades para resolver sus diferencias internas sin un mecanismo institucional de competencia; por otro, la intención de reducir el tiempo que insume el calendario electoral y evitar que la incertidumbre política afecte la actividad económica durante varios meses.

En ese contexto, la especialista advirtió que la oposición todavía enfrenta dificultades para ordenar sus liderazgos y construir una propuesta común. La discusión sobre las candidaturas, por lo tanto, no se limita a los nombres, sino que también involucra la posibilidad de acordar un diagnóstico sobre la situación económica y el rumbo que debería seguir el país.

Acumulación de reservas y un dólar más competitivo

Las tensiones financieras y la dificultad para recuperar el acceso al crédito voluntario también formaron parte del diagnóstico de Martín Rapetti. El director ejecutivo de Equilibra consideró que el Gobierno necesita conseguir dólares para afrontar los próximos vencimientos de deuda y recuperar la confianza de los mercados. Según explicó, a comienzos de enero vencen compromisos por alrededor de US$4.000 millones, mientras que los fondos previstos en la cuenta del Tesoro no estarían disponibles en la magnitud necesaria para cubrirlos.

El economista señaló que, con un riesgo país cercano a los 1.100 puntos y una tasa del bono del Tesoro estadounidense a diez años del 4,8%, el costo de financiamiento para Argentina se ubicaría entre el 16% y el 17% anual en dólares. En esas condiciones, consideró que el país no tiene posibilidades concretas de emitir deuda en los mercados internacionales a tasas sostenibles.

Ante esa situación, Rapetti planteó que el Gobierno podría buscar alternativas como un préstamo sindicado con garantías o un crédito bilateral. El objetivo sería conseguir los fondos necesarios para afrontar los vencimientos y enviar una señal a los inversores de que los pagos están asegurados. En su análisis, ese eventual financiamiento permitiría ganar tiempo, aunque no resolvería por sí mismo los problemas de fondo de la economía.

Más allá de la coyuntura financiera, el economista sostuvo que Argentina necesita fortalecer las reservas del Banco Central durante varios años. Para lograrlo, consideró que será necesario un tipo de cambio más alto, que permita mejorar la competitividad de la producción local y reducir la dependencia de los movimientos financieros para sostener la estabilidad cambiaria.

Rapetti vinculó esa discusión con la estructura productiva del país. Aun bajo un escenario favorable para Vaca Muerta y la minería, estimó que las exportaciones conjuntas de hidrocarburos y minerales podrían pasar de unos US25.000millones actuales entre sUS50.000 millones y US$60.000 millones en cinco años. Sin embargo, advirtió que ese crecimiento no alcanzaría para que Argentina dependa exclusivamente de los recursos naturales.

“Argentina está condenada a ser diversificada. No tiene otra”, afirmó. Para el director ejecutivo de Equilibra, el tamaño de la población y la economía exige sostener una estructura productiva más amplia, con participación de la industria, los servicios y actividades como el turismo. En ese esquema, la expansión de la energía y la minería puede aportar divisas, pero no reemplaza la necesidad de desarrollar otros sectores.

Apertura de las importaciones y el avance de China

La presión sobre la producción local no responde solamente a los costos internos. Rapetti advirtió que las empresas argentinas también deben competir en un escenario internacional marcado por la expansión de la capacidad industrial china y por las medidas de protección que adoptan otros países para defender sus mercados y sus puestos de trabajo.

El economista señaló que el contexto actual presenta una diferencia importante respecto de otros procesos de apertura económica, como el de la década de 1990: la escala de la producción industrial china y su capacidad para generar excedentes que luego se colocan en otros mercados. Según explicó, esa sobrecapacidad aumenta la presión sobre los fabricantes locales, que deben competir con productos importados en condiciones que pueden resultar desfavorables.

A ese escenario sumó las dificultades para establecer precios de referencia y controlar el ingreso irregular de mercadería. Rapetti consideró que la política comercial debe formar parte de la discusión económica, junto con una agenda de desarrollo productivo y tecnológico que permita mejorar las condiciones de las empresas argentinas. En su planteo, la estabilidad macroeconómica no alcanza si no está acompañada por herramientas que favorezcan la inversión, la producción y la incorporación de tecnología.

Jairo Straccia aportó ejemplos de cómo estos cambios se reflejan en el consumo y en distintos rubros de la economía. El periodista contó que recibió el mensaje de un barrendero de Rafaela que le advirtió sobre la cantidad de envoltorios de golosinas chinas que encontraba en las calles. A partir de ese episodio, investigó el crecimiento de esos productos en el mercado local y encontró una combinación de importaciones, contrabando y nuevas tendencias de consumo impulsadas por las redes sociales.

Según los datos que mencionó durante el encuentro, la importación legal de golosinas chinas representa alrededor del 5% del mercado, una participación que podría llegar al 10% si se considera el contrabando. Straccia explicó que algunos comercios comenzaron a vender productos importados sin identificación de ingreso legal al país, lo que agrega presión sobre los fabricantes locales y también sobre los importadores que cumplen con las normas.

El periodista relacionó ese fenómeno con el crecimiento de los videos de unboxing en TikTok, en los que se muestran productos y envoltorios llamativos que despiertan el interés de los consumidores más jóvenes. También advirtió sobre la llegada del comercio electrónico mediante transmisiones en vivo, una modalidad que ya representa más del 30% del comercio en China y que podría modificar los hábitos de compra en Argentina.

Para Straccia, estos cambios muestran que las dificultades de las empresas locales no se explican por un único factor. La presión de costos, la competencia importada, las nuevas formas de consumo y los cambios en el comercio internacional se combinan con los problemas macroeconómicos que atraviesa el país. En ese marco, también expresó preocupación por el deterioro de la relación con Brasil, principal socio comercial de Argentina, y por las implicancias que podría tener para los proyectos de exportación de gas la tensión política entre ambos países.