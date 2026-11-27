El Toyota Yaris Cross se posicionó como uno de los protagonistas del mercado automotor argentino durante 2026. A pocos meses de su desembarco en el país, el SUV compacto mantiene sus precios sin aumentos en noviembre, con alternativas que parten de los $41 millones.

Fabricado en Brasil y comercializado en Argentina desde febrero, el modelo busca competir en uno de los segmentos más disputados de la industria automotriz. Entre sus principales rivales aparecen el Volkswagen T-Cross, el Chevrolet Tracker, el Nissan Kicks y el Honda HR-V, aunque la posibilidad de acceder a una motorización híbrida constituye uno de sus principales diferenciales.

Según los datos de patentamientos de octubre, el vehículo registró 1.256 unidades y alcanzó un acumulado de 10.292 en lo que va del año. Otro dato destacado es que cuatro de cada diez unidades patentadas durante ese mes correspondieron a versiones electrificadas.

La automotriz japonesa decidió mantener los valores de prácticamente toda su gama durante noviembre. En el caso del Yaris Cross, la oferta está integrada por tres variantes nafteras y dos híbridas, con una diferencia de más de $12 millones entre la versión de entrada y la más equipada.

Toyota Yaris Cross XLI 1.5 CVT: $41.464.000 .

Toyota Yaris Cross XEI 1.5 CVT: $45.260.000 .

Toyota Yaris Cross XEI HEV 1.5 eCVT: $48.457.000 .

Toyota Yaris Cross SEG 1.5 CVT: $50.224.000 .

Toyota Yaris Cross SEG HEV 1.5 eCVT: $54.020.000.

Un detalle que sobresale dentro de la lista es que la versión híbrida de equipamiento intermedio cuesta $3.197.000 más que su equivalente naftera, pero resulta casi $1,8 millones más económica que la variante convencional de mayor equipamiento.

Motor, tecnología y equipamiento: qué ofrece el SUV de Toyota

Las versiones convencionales cuentan con un motor naftero de 1.5 litros, 106 CV de potencia y 138 Nm de torque, asociado a una transmisión automática CVT. Por su parte, las variantes híbridas combinan un motor a combustión con otro eléctrico para alcanzar una potencia conjunta de 111 CV, con una batería que se recarga durante la conducción, sin necesidad de conectarla a una fuente externa de electricidad.

En materia de dimensiones, el vehículo tiene 4,31 metros de largo, 1,77 metros de ancho y una distancia entre ejes de 2,62 metros. Su capacidad de carga alcanza los 400 litros en las variantes nafteras y los 391 litros en las híbridas, mientras que su mayor despeje respecto del Yaris tradicional permite ampliar sus posibilidades de uso cotidiano.

Uno de los puntos fuertes del modelo es la seguridad. Desde su versión de entrada incorpora seis airbags y el paquete Toyota Safety Sense, que incluye frenado autónomo de emergencia, control de velocidad crucero adaptativo, asistencia para el mantenimiento de carril y luces altas automáticas, además de los sistemas de control de estabilidad y tracción.

En cuanto al confort, la gama ofrece una pantalla multimedia de 10 pulgadas, conectividad para teléfonos celulares y cámara de estacionamiento. Las versiones superiores incorporan elementos como cargador inalámbrico, llantas de aleación de 18 pulgadas, tapizados de cuero, techo panorámico, cámara de visión de 360 grados y apertura eléctrica del baúl.

Los precios informados por Toyota Argentina tienen vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026, están sujetos a disponibilidad en los concesionarios oficiales y no incluyen gastos adicionales de flete, patentamiento, seguro ni accesorios.