Los drones de carga comienzan a abrirse camino en Argentina con aplicaciones que van mucho más allá de la fotografía y la filmación aérea. En distintos puntos de la Patagonia, estos equipos ya participan en tareas de restauración ambiental, transporte de suministros y asistencia en zonas de difícil acceso , donde los caminos y las condiciones geográficas complican el traslado por tierra.

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La tecnología permite llevar materiales a lugares aislados, atravesar desniveles pronunciados y reducir las dificultades logísticas de determinadas operaciones. Entre sus principales aplicaciones se encuentran la recuperación de bosques nativos afectados por incendios, el abastecimiento de refugios de montaña y el apoyo a programas de conservación de fauna silvestre.

En Argentina, la firma HDT NewForce , representante oficial de DJI Delivery, comercializa dos modelos destinados a este tipo de operaciones: el DJI FlyCart 30 y el DJI FlyCart 100 . Sus capacidades y características permiten utilizarlos en actividades ambientales, industriales y logísticas.

Una de las experiencias más destacadas se desarrolla en el Parque Nacional Lanín , en Neuquén, donde la empresa ReForest Latam incorporó drones a sus trabajos de restauración de ecosistemas.

La iniciativa forma parte del Proyecto Pewen , cuyo objetivo es recuperar bosques de araucarias afectados por incendios forestales. Para avanzar con esa tarea, la compañía utiliza el DJI FlyCart 30, que permite dispersar cápsulas biodegradables denominadas iSeeds.

Estos dispositivos contienen semillas de especies nativas, sustratos y bioestimulantes, y están diseñados para facilitar la regeneración de la vegetación.

A fines de octubre de 2026, el proyecto completó una primera etapa de intervención sobre 120 hectáreas. La utilización de drones permitió alcanzar laderas de montaña sin caminos, sectores donde la plantación manual presenta importantes dificultades por las condiciones del terreno.

De esta manera, la tecnología se convirtió en una herramienta complementaria para ampliar el alcance de las tareas de recuperación ambiental.

Abastecimiento de refugios y conservación del huemul

Otra experiencia se llevó adelante en el Refugio López, ubicado en Bariloche, Río Negro. En ese lugar, la empresa Bencher SAS utilizó el DJI FlyCart 100 para transportar aproximadamente 680 kilogramos de carga, mediante siete vuelos de ida y vuelta.

El operativo contempló el traslado de alimentos y el retiro de 240 kilogramos de residuos, una tarea que permitió facilitar la logística del refugio sin depender exclusivamente del transporte terrestre.

Cada recorrido demandó alrededor de seis minutos. Para realizar las operaciones, el equipo utilizó un malacate eléctrico que permite elevar y descender los materiales sin necesidad de que el dron aterrice.

La misma tecnología también tuvo una aplicación vinculada con la protección de especies amenazadas. En el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, se trasladaron 480 kilogramos de forraje destinados a las tareas de conservación del huemul, un animal considerado en peligro de extinción.

Cuánto pueden transportar los drones de carga

Los modelos DJI FlyCart 30 y FlyCart 100 presentan diferencias en cuanto a capacidad, autonomía y equipamiento, de acuerdo con las necesidades de cada operación.

El DJI FlyCart 30 puede transportar hasta 30 kilogramos de carga cuando utiliza dos baterías y alcanzar una distancia máxima de vuelo de 16 kilómetros.

Por su parte, el DJI FlyCart 100 tiene una capacidad superior: admite hasta 85 kilogramos y puede alcanzar una distancia máxima de vuelo de 12 kilómetros. Además, incorpora radares, tecnología LiDAR y sensores de visión para mejorar la seguridad durante las operaciones.

Este último modelo también cuenta con un malacate con cable de hasta 30 metros, que permite entregar o retirar materiales desde diferentes alturas sin necesidad de aterrizar.

Ambos equipos poseen protección IP55, una característica que les permite operar bajo determinadas condiciones ambientales y realizar entregas mediante sistemas de descenso de materiales.

Qué otros usos pueden tener ante una emergencia

Además de las aplicaciones ambientales y logísticas, los drones de carga representan una alternativa para colaborar en operativos de búsqueda y rescate, asistencia ante inundaciones e incendios forestales y otras situaciones de emergencia.

Su principal ventaja es la posibilidad de llegar rápidamente a sectores aislados, donde el acceso de vehículos o equipos de asistencia puede resultar complicado. De esta manera, pueden transportar alimentos, insumos y materiales necesarios para atender una contingencia.

Desde HDT NewForce también ofrecen asesoramiento, soporte técnico y alternativas de leasing con opción a compra para incorporar estos equipos.

En paralelo, la compañía prevé sumar próximamente el DJI FlyCart 200, un modelo con el que busca ampliar su oferta de transporte aéreo de cargas.

Así, los drones comienzan a consolidarse como una herramienta tecnológica con aplicaciones concretas en Argentina, especialmente en regiones de geografía compleja, donde pueden facilitar tareas de conservación ambiental, abastecimiento y asistencia.