El exabogado de Laudelina Peña, José Alejandro Fernández Codazzi, declaró ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes y sostuvo que existió un “pacto familiar” para ocultar que Loan Danilo Peña había sido atropellado por la camioneta en un accidente de tránsito la tarde del 13 de junio de 2024, cuando salían de El Algarrobal.

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Según el letrado, Laudelina le relató que hubo una reunión familiar donde se decidió no hablar del suceso. Participaron Macarena Peña (hija de Laudelina), José Peña (padre de Loan), Camila Núñez y la abuela Catalina. Fernández Codazzi afirmó que esa misma tarde Laudelina confesó a Catalina y luego a José que se había tratado de un hecho vial.

En su extensa declaración, el abogado detalló que Laudelina escuchó el ruido del impacto, vio cómo al nene lo alzaban y lo tiraban atrás en la camioneta Ford Ranger, y notó rastros de sangre y los ojos en blanco en el menor. Relató que Catalina se enojó con Laudelina por romper el pacto de silencio y la advirtió que podía terminar presa por hablar.

Fernández Codazzi reconstruyó la versión de Laudelina, quien habría contado que Caillava y su marido Carlos Pérez estaban alcoholizados al salir del lugar y llevaban una conservadora con vino. Según el relato, Caillava le habría dicho a Laudelina que llevarían al chico al hospital y luego avisarían a la policía, mientras ella debía seguir buscando. Laudelina habría sentido miedo, considerando a Caillava una persona poderosa.

Durante la audiencia, Laudelina negó enfáticamente la versión del accidente, lo que generó un llamado de atención del presidente del tribunal. Su abogada la contuvo mientras escuchaba el testimonio entre lágrimas y gestos de negación.

El rol de Carlos Pérez y la declaración de María Victoria Caillava

El exabogado también apuntó contra Carlos Pérez, a quien señaló como el primero en acusar a Antonio Benítez de la desaparición de Loan ante el comisario Walter Maciel. Fernández Codazzi afirmó que Benítez fue quien más buscó al nene ese día y mantuvo un relato coherente, por lo que cree en su inocencia.

Recordó que Laudelina le había contado que enterró el botín de Loan en un lodazal, a casi 2000 metros del naranjal, por instrucciones precisas de Caillava. La zapatilla fue entregada a Laudelina cerca de la escuela abandonada el 13 de junio por la tarde, alrededor de las 16, y Caillava le indicó dónde colocarla. Para señalizar el lugar, Laudelina rompió una rama y clavó un palo.

Fernández Codazzi aseguró que Laudelina le confesó que no se animaba a contarle nada al comisario Maciel porque Caillava le había advertido que el policía estaba involucrado.

El abogado negó haber entregado los 50.000 pesos secuestrados a Laudelina y relató que negoció con la jueza federal Cristina Elizabeth Pozzer Penzo y el fiscal Mariano De Guzmán para un acuerdo abreviado o convertir a Laudelina en testigo arrepentida. Sin embargo, la tía del chico lo apartó de su defensa.

La declaración de Fernández Codazzi generó fuertes cruces entre los abogados defensores. El abogado sumó otro dato llamativo: cuando le preguntó a Laudelina por qué no avisaron a la Policía sobre la desaparición de Loan, ella respondió que “no sentían un afecto especial por Loan”.