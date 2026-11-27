El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea , una iniciativa que busca limitar el acceso de niños y adolescentes a las plataformas de apuestas y establecer controles más estrictos sobre una actividad que creció considerablemente en los últimos años.

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La norma consiguió 72 votos afirmativos , es decir, el respaldo unánime de todos los legisladores presentes durante la sesión del jueves. De esta manera, después de dos años de debate parlamentario y distintas modificaciones, el Congreso logró sancionar una legislación específica para abordar la problemática de las apuestas online.

Entre sus principales disposiciones, la ley establece fuertes restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio de juegos de azar , además de exigir mecanismos de verificación de identidad para impedir que los menores de edad puedan registrarse y utilizar estas plataformas.

El Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 120 días para reglamentar la normativa y establecer los mecanismos necesarios para su implementación.

Uno de los puntos centrales de la legislación es la prohibición de la publicidad de apuestas y juegos de azar en distintos espacios y medios de comunicación. La restricción alcanza a la televisión, la radio, las redes sociales, las plataformas digitales y los contenidos de influencers y celebridades .

También quedará prohibido que las empresas de apuestas patrocinen clubes deportivos, equipos, deportistas, competencias y estadios. La medida incluye la utilización de marcas comerciales de estas compañías en indumentaria deportiva, festivales y eventos culturales.

Otro aspecto importante es la eliminación de las estrategias comerciales destinadas a captar nuevos usuarios. En ese sentido, las plataformas no podrán ofrecer bonos de bienvenida, recompensas, programas de puntos ni beneficios de fidelización.

La publicidad dentro de salas y agencias de juego habilitadas tendrá un tratamiento diferenciado y deberá incluir advertencias sanitarias.

Controles biométricos para impedir el ingreso de menores

La nueva legislación también establece mayores exigencias para las empresas que administran sitios y aplicaciones de apuestas.

Los operadores deberán implementar sistemas de verificación biométrica conectados con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), mediante herramientas de reconocimiento facial que permitan comprobar la identidad y la edad de cada usuario.

Los controles deberán realizarse al momento del registro, al iniciar cada sesión y antes de retirar dinero. Las billeteras virtuales también tendrán que incorporar mecanismos de verificación.

Además, las plataformas deberán brindar información clara sobre las probabilidades de obtener premios, permitir que los usuarios consulten su historial de actividad e incorporar recordatorios sobre el tiempo que permanecen jugando.

La normativa también contempla mecanismos para limitar las conductas compulsivas y herramientas de cierre automático de sesiones.

Un registro para quienes quieran dejar de apostar

Otro de los instrumentos incorporados es el Registro Nacional de Autoexclusión (ReNA), que permitirá reunir los registros provinciales existentes y establecer un mecanismo común para impedir el acceso a las plataformas de apuestas.

Cualquier persona podrá solicitar voluntariamente su incorporación para quedar bloqueada en los sitios habilitados. Además, los familiares de personas que atraviesen problemas de ludopatía podrán solicitar su inclusión, con intervención judicial en caso de que exista una negativa inicial.

En cuanto a los medios de pago, la ley establece que solamente podrán utilizarse tarjetas de débito y billeteras electrónicas con dinero disponible en cuenta, sujetas a límites diarios.

Quedará prohibido apostar mediante tarjetas de crédito y utilizar cuentas destinadas a recibir prestaciones sociales, como las de ANSES.

Multas y penas para quienes incumplan la normativa

La legislación incorpora un régimen de sanciones para los operadores que no respeten las disposiciones. Las multas previstas van de 500 a 1.000.000 de Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) y podrán incrementarse un 50% cuando las infracciones involucren a menores de edad.

También se introducen modificaciones al Código Penal para endurecer las penas contra quienes exploten u organicen juegos de azar sin autorización. En esos casos, las condenas podrán alcanzar entre tres y ocho años de prisión.

Por otra parte, se contempla la creación de campañas de concientización, jornadas educativas en escuelas primarias, secundarias y terciarias, capacitación para docentes y líneas gratuitas de orientación y asistencia para personas con problemas de juego y sus familias.

El Senado también avanzó contra las plataformas ilegales

Durante la misma sesión, la Cámara alta aprobó otro proyecto complementario impulsado por Patricia Bullrich, destinado a reforzar los mecanismos de combate contra las apuestas clandestinas.

La iniciativa consiguió 71 votos afirmativos y fue girada a Diputados para continuar su tratamiento.

Uno de sus principales objetivos es agilizar el bloqueo de sitios ilegales. Para ello, contempla mecanismos de intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que podría disponer la baja de plataformas no autorizadas en un plazo de 24 horas, además de herramientas para impedir las operaciones financieras vinculadas con esas actividades.

De esta manera, el Congreso avanzó con dos iniciativas que buscan abordar el crecimiento de las apuestas online: una enfocada en la prevención de la ludopatía y la protección de niños y adolescentes, y otra orientada a combatir el funcionamiento de las plataformas ilegales.

La sanción de la primera ley marca un cambio en la regulación nacional del sector y establece nuevas obligaciones para las empresas que operan en el mercado de apuestas digitales.