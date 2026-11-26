El Gobierno nacional consiguió un avance legislativo en su intención de suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en 2027 . El Senado aprobó el proyecto de reforma electoral con 43 votos a favor y 29 en contra , por lo que la iniciativa quedó en condiciones de ser debatida en la Cámara de Diputados.

La propuesta, impulsada por el oficialismo, forma parte de una agenda de cambios en el sistema electoral y busca modificar distintos aspectos del esquema de votación y de las campañas políticas. Sin embargo, la suspensión de las PASO todavía no está definida , ya que el texto necesita la aprobación de la Cámara baja para convertirse en ley.

El proyecto contempla una serie de modificaciones al sistema electoral argentino. Entre los principales puntos se encuentra la suspensión de las PASO durante 2027 , que originalmente estaban previstas para agosto. En caso de avanzar la iniciativa, los partidos políticos deberán definir sus candidaturas mediante elecciones internas o acuerdos, según lo establecido en sus respectivas cartas orgánicas.

Además, la reforma mantiene la Boleta Única de Papel (BUP) , pero incorpora la posibilidad de votar por lista completa , una alternativa que permitirá seleccionar a todos los candidatos de una misma fuerza política sin marcar cada categoría por separado.

Otro de los cambios establece una reducción del 50% de los espacios gratuitos de publicidad electoral en medios audiovisuales , que pasarían del 5% al 2,5%. La iniciativa también incorpora el mecanismo de Ficha Limpia, que impediría competir por cargos electivos nacionales a personas con condenas confirmadas en segunda instancia por delitos dolosos.

El proyecto ahora pasa a Diputados

Con la aprobación del Senado, el Gobierno consiguió superar una instancia importante de su estrategia legislativa. Sin embargo, todavía necesita reunir los votos en la Cámara de Diputados, donde se definirá el futuro de la reforma y, en particular, la posibilidad de que no haya elecciones primarias nacionales en 2027.

La jornada legislativa también tiene en agenda el proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea. La iniciativa busca establecer controles sobre los operadores de juego, restringir la publicidad y el patrocinio de las plataformas y prohibir el acceso de menores de 18 años.

Ese proyecto cuenta con media sanción de Diputados y su tratamiento en el Senado se encuentra atravesado por un acuerdo entre el oficialismo y sectores de la oposición para avanzar con el texto. La Iglesia Católica, por su parte, había reclamado que se tratara con urgencia para evitar que perdiera estado parlamentario.