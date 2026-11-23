La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) lanzó un llamado urgente al Senado para que apruebe el proyecto de ley de prevención de la Ludopatia y regulación de las apuestas en línea. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de Diputados, corre el riesgo de perder estado parlamentario si no se trata antes de fin de mes.
Los obispos expresaron su “profunda preocupación ante el avance de esta problemática social” y advirtieron sobre las graves consecuencias que las apuestas en línea provocan en niños, adolescentes y jóvenes, afectando la vida de numerosas familias.
En una carta abierta titulada “Es un soplo la vida… pero el bien permanece”, la Comisión Ejecutiva del Episcopado citó palabras del papa León XIV para instar a los senadores a asumir su responsabilidad y brindar “respuestas concretas, no nuevas postergaciones”. La misiva enfatiza que la protección de las nuevas generaciones no puede quedar atrapada en dilaciones.
Claves sobre el debate en el Congreso de la Nación
La Iglesia advirtió que la demora en el tratamiento de la ley compromete la responsabilidad de los representantes nacionales frente a una problemática que genera deudas económicas crecientes, adicciones, deterioro de vínculos familiares y frustración de proyectos personales, llegando incluso a la desesperación y al riesgo de suicidio.
Los obispos señalaron que la falta de tratamiento de la iniciativa en la Cámara alta, que ya fue aprobada hace dos años en Diputados, podría hacer que pierda estado parlamentario, obligando a comenzar el proceso legislativo desde cero. La situación genera inquietud, dado que el proyecto busca frenar el avance de las plataformas de apuestas en línea y la publicidad relacionada.
El proyecto de ley se convirtió en un tema de debate en el Senado, donde algunos bloques libertarios han expresado reservas por considerarlo restrictivo para las libertades comerciales y la publicidad privada. Sin embargo, la presión de la Iglesia y la oposición ha impulsado su inclusión en la agenda parlamentaria para sesiones ordinarias, con la posibilidad de que se debata en comisión esta semana.
Se espera que el bloque oficialista presente una propuesta modificada en comisión, buscando un punto intermedio. Si se logra la aprobación con modificaciones, el texto deberá volver a Diputados para su ratificación, lo que extendería la vida útil del proyecto y evitaría una decisión presidencial inmediata sobre su inclusión en extraordinarias.