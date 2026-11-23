La Conferencia Episcopal Argentina urgió al Senado a aprobar la ley contra la Ludopatia antes de fin de mes para proteger a los jóvenes.

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) lanzó un llamado urgente al Senado para que apruebe el proyecto de ley de prevención de la Ludopatia y regulación de las apuestas en línea. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de Diputados, corre el riesgo de perder estado parlamentario si no se trata antes de fin de mes.

Los obispos expresaron su “profunda preocupación ante el avance de esta problemática social” y advirtieron sobre las graves consecuencias que las apuestas en línea provocan en niños, adolescentes y jóvenes, afectando la vida de numerosas familias.

En una carta abierta titulada “Es un soplo la vida… pero el bien permanece”, la Comisión Ejecutiva del Episcopado citó palabras del papa León XIV para instar a los senadores a asumir su responsabilidad y brindar “respuestas concretas, no nuevas postergaciones”. La misiva enfatiza que la protección de las nuevas generaciones no puede quedar atrapada en dilaciones.

Claves sobre el debate en el Congreso de la Nación La Iglesia advirtió que la demora en el tratamiento de la ley compromete la responsabilidad de los representantes nacionales frente a una problemática que genera deudas económicas crecientes, adicciones, deterioro de vínculos familiares y frustración de proyectos personales, llegando incluso a la desesperación y al riesgo de suicidio.

Los obispos señalaron que la falta de tratamiento de la iniciativa en la Cámara alta, que ya fue aprobada hace dos años en Diputados, podría hacer que pierda estado parlamentario, obligando a comenzar el proceso legislativo desde cero. La situación genera inquietud, dado que el proyecto busca frenar el avance de las plataformas de apuestas en línea y la publicidad relacionada.