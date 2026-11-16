A pocos días de que pierda estado parlamentario la media sanción sobre prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea, el senador nacional Jorge Capitanich (Chaco) presentó un nuevo proyecto de ley en la Cámara Alta. Según se informó, la iniciativa fue impulsada tras los pronunciamientos del Papa León XIV durante su visita al país y apunta a establecer un marco estricto de juego responsable y control sobre la oferta digital.

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El texto propone combatir el juego patológico, proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes mediante el bloqueo efectivo de su ingreso a las plataformas y restringir de manera integral la publicidad, el patrocinio y el auspicio de las casas de apuestas en todos los ámbitos.

En el plano operativo, la propuesta establece controles rigurosos tanto para el acceso como para el financiamiento de las jugadas:

Dominio obligatorio: la explotación de juegos de azar virtuales solo podrá realizarse a través de sitios registrados bajo el dominio .bet.ar.

Autenticación constante: los operadores deberán verificar la identidad y edad (mayores de 18 años) al inicio de cada sesión y al momento de realizar cada apuesta.

Límite de conexión: ningún usuario podrá tener más de una cuenta por plataforma ni permanecer conectado por más de dos horas diarias, aplicándose un bloqueo automático hasta el día siguiente. Además, se exigirán alertas, límites de depósito y botones de autoexclusión.

Prohibición de endeudamiento: queda vedado el uso de tarjetas de crédito, medios que impliquen endeudamiento futuro, tarjetas vinculadas a planes sociales o prestaciones previsionales, dinero en efectivo y billeteras virtuales no reconocidas por el Banco Central (BCRA).

Nuevo impuesto y destino federal de los fondos

El proyecto crea un impuesto indirecto sobre las apuestas y juegos de azar realizados en el país mediante plataformas digitales, sin importar el dispositivo o tecnología utilizada.

De acuerdo con el articulado, el 100% de lo recaudado deberá destinarse a políticas públicas de prevención, asistencia y tratamiento del juego problemático en las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A su vez, se dispone que al menos el 20% de los recursos que reciban las jurisdicciones provinciales deberá coparticiparse con los municipios.

Multas millonarias y penas de cárcel

Para garantizar el cumplimiento de la norma, la iniciativa contempla un esquema de sanciones administrativas y penales:

Sanciones administrativas: apercibimientos, multas de entre 25.000 y 100.000 Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), suspensión y revocación definitiva de la licencia y del dominio.

Sanciones penales: penas de 3 a 6 años de prisión para quienes exploten, administren o financien apuestas clandestinas sin autorización. El mínimo se eleva a 4 años de cárcel si se promueve o permite el ingreso de menores de 18 años, incluso si la plataforma cuenta con licencia oficial.

Al fundamentar la propuesta, Capitanich señaló que el objetivo es incorporar una perspectiva de salud pública que hoy carece de tratamiento legal específico. En ese sentido, citó un informe de UNICEF Argentina de 2025 que reveló que 8 de cada 10 adolescentes y jóvenes accedieron o conocen a alguien que ingresó a sitios o aplicaciones de apuestas online en el último año.