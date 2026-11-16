A las puertas de los cincuenta, este artesano de la madera decidió dar un vuelco rotundo a su rutina. Vendió sus herramientas, armó una casa rodante con sus propias manos y emprendió junto a su esposa y sus tres hijos una travesía que ya recorrió miles de kilómetros y fronteras.

Tiene 47 años, 3 hijos y dejó todo para viajar en familia por 17 países: la historia de Norberto, el carpintero

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Hay decisiones que se gestan durante años en silencio y otras que estallan como una necesidad imperiosa de cambiar el rumbo. La historia de Norberto es de las segundas.

Con 47 años cumplidos, una carpintería consolidada que le demandaba jornadas interminables y una vida estructurada en la provincia, este artesano sentía que el tiempo se le escurría entre las obligaciones cotidianas y el pago de facturas. Lejos de conformarse con el ritmo automático de la modernidad, tomó una determinación que dejó perplejos a propios y extraños: cerró su taller, vendió buena parte de sus pertenencias y se embarcó en la aventura de su vida junto a su compañera y sus tres hijos.

El proyecto no surgió de un capricho repentino, sino de una charla postergada tantas veces que amenazaba con volverse un remordimiento eterno. "¿Qué estamos esperando?", se preguntaron una noche de verano, mirando a los chicos crecer entre pantallas y apuros. Fue entonces cuando Norberto decidió aplicar su oficio de toda la vida a un propósito completamente distinto.

Con la paciencia y la precisión que otorgan décadas de trabajar la madera, pasó meses diseñando y construyendo el hogar rodante que se convertiría en el refugio de la familia. Cada rincón fue optimizado milimétricamente: camas rebatibles, espacios de almacenamiento ocultos y una estructura robusta capaz de resistir los caminos más complejos de la geografía americana.

Diecisiete países y miles de aprendizajes en la ruta Lo que comenzó como un sueño familiar de recorrer algunas provincias vecinas se transformó rápidamente en un viaje de largo aliento que ya acumuló el paso por 17 países. Desde los paisajes cordilleranos del sur argentino hasta las imponentes ruinas y selvas del norte continental, la rutina de la familia cambió por completo. La escuela dejó de tener cuatro paredes para convertirse en los senderos de montaña, las playas del Pacífico, los museos locales y las charlas con lugareños de culturas totalmente diversas.