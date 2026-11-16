    • 16 de noviembre de 2026 - 16:44

    Causa $LIBRA: Mauricio Novelli pidió apartar a la jueza Ángela Ledesma y cuestionó su imparcialidad

    El lobbista imputado recusó a la integrante de la Cámara Federal de Casación Penal por sus vínculos con dos organizaciones que intentaron ser querellantes y pidieron indagar a Javier y Karina Milei.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Mauricio Novelli, uno de los imputados en la causa judicial por la criptomoneda $LIBRA, presentó un recurso formal para apartar a la jueza Ángela Ledesma, integrante de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal. La magistrada fue quien habilitó la instancia para que los querellantes vuelvan a ser parte del expediente y así evitar el cierre de la investigación.

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    El planteo fue elevado por su abogado defensor, Daniel Rubinovich, quien puso en duda la imparcialidad de Ledesma a raíz de su vinculación con dos entidades que buscaron intervenir activamente en el proceso: el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE).

    Los argumentos de la recusación

    Tanto el INECIP como el CIPCE intentaron constituirse como querellantes en el expediente e impulsaron medidas clave, entre ellas el pedido de citación a indagatoria para los principales investigados, lista que incluye al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

    Además, ambas organizaciones solicitaron a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que intervenga en el caso y asuma el ejercicio de la acción penal que había quedado vacante tras la actuación del fiscal federal Eduardo Taiano.

    En su presentación, la defensa de Novelli advirtió que las dos instituciones fijaron una postura pública en contra del fallo previo que había excluido a los querellantes del expediente, una resolución de fondo que precisamente ahora debe revisar la sala de Casación que integra Ledesma.

    Antecedentes señalados por la defensa

    Para respaldar el pedido de recusación, el escrito remarcó que la jueza cuenta con antecedentes de excusación en otros procesos judiciales debido a sus lazos con estas mismas organizaciones. Entre los precedentes citados figuran:

    • La causa “Carrera”: vinculada a la denominada Masacre de Pompeya.
    • La causa “López”.

    Según sostuvo Novelli en su presentación, la intervención del INECIP y del CIPCE en aquellos expedientes fue “considerablemente menor” en comparación con la causa $LIBRA, donde —afirmó— ambas entidades “se pronunciaron sobre la cuestión concreta que debe resolver” el tribunal. Bajo ese argumento, consideró que existen motivos suficientes para que Ledesma sea apartada de la definición judicial.

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