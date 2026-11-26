El Senado de la Nación consiguió quórum este jueves y comenzó una sesión clave para el Gobierno de Javier Milei, con el debate de la suspensión de las PASO para las elecciones de 2027 y el tratamiento de la Ley de Prevención de la Ludopatía como principales temas de la agenda parlamentaria.

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El Senado debate hoy la reforma política: el oficialismo negocia los últimos votos para suspender las PASO

El oficialismo estima contar con entre 37 y 40 votos para avanzar con la reforma electoral, que requiere una mayoría absoluta para obtener media sanción. En paralelo, La Libertad Avanza alcanzó un acuerdo con sectores de la oposición para avanzar con la regulación de las apuestas online.

La jornada se desarrolla en simultáneo con la sesión de la Cámara de Diputados, donde se tratará el Presupuesto 2027 y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

12:31 | Bullrich pidió retirar del temario el proyecto de falsas denuncias

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , solicitó que no se trate durante esta jornada la iniciativa impulsada por la senadora Carolina Losada, que propone endurecer las penas por falsas denuncias y falso testimonio.

El proyecto generó diferencias entre los bloques parlamentarios y su tratamiento podría comprometer los acuerdos alcanzados para avanzar con el resto de las iniciativas.

12:23 | El Senado consiguió quórum y comenzó la sesión

Con la presencia de los legisladores necesarios para habilitar el debate, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, dio inicio a la sesión. La reforma electoral será uno de los principales puntos de discusión de la última jornada del período ordinario.

12:12 | El oficialismo impulsa un proyecto complementario contra las apuestas ilegales

La senadora libertaria Belén Montes de Oca explicó que el oficialismo promoverá una iniciativa adicional a la ley de ludopatía que cuenta con media sanción de Diputados. El objetivo es ampliar las facultades del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para intervenir ante plataformas de apuestas ilegales.

11:36 | Mayans confirmó que facilitará el tratamiento del proyecto contra el juego ilegal

El presidente del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, confirmó que su bancada acompañará la habilitación del tratamiento sobre tablas de la propuesta complementaria impulsada por el oficialismo, aunque aclaró que esto no garantiza su respaldo durante la votación.

El legislador también cuestionó que La Libertad Avanza haya priorizado el tratamiento de la reforma electoral por encima de la ley de prevención de la ludopatía.

11:29 | Bullrich aseguró que tiene los votos para suspender las PASO

Antes de ingresar al recinto, la jefa del bloque oficialista se mostró confiada en conseguir la media sanción de la reforma electoral.

La senadora explicó que el Gobierno propone suspender las primarias durante 2027, en lugar de eliminarlas definitivamente, porque todavía debe discutirse un mecanismo alternativo para la selección de candidatos dentro de los partidos políticos.

09:03 | Santilli anticipó que el oficialismo superará los 37 votos necesarios

En una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguró que el Gobierno cuenta con el respaldo parlamentario necesario para avanzar con la suspensión de las primarias.

El funcionario defendió la iniciativa y estimó que permitiría ahorrar alrededor de US$200 millones, además de reducir la cantidad de instancias electorales durante el próximo año.

Qué cambios propone la reforma electoral

Además de la suspensión de las PASO durante 2027, el proyecto impulsado por el Gobierno nacional contempla modificaciones permanentes en el sistema electoral argentino.

Entre los principales puntos se encuentran:

Suspensión de las PASO para las elecciones de 2027.

Incorporación de Ficha Limpia.

Casillero para votar por lista completa en la Boleta Única de Papel.

Reducción del 50% de los espacios gratuitos de publicidad electoral en radio y televisión.

Modificaciones en el financiamiento privado de las campañas.

Eliminación de las restricciones de la veda electoral.

Afiliación partidaria mediante herramientas digitales.

Debate presidencial obligatorio únicamente en caso de balotaje.

Si consigue los 37 votos afirmativos necesarios, la iniciativa obtendrá media sanción y será remitida a la Cámara de Diputados.

Qué establece la Ley de Prevención de la Ludopatía

El otro punto central de la jornada será el tratamiento del proyecto que busca prevenir la adicción al juego y regular las plataformas de apuestas online, con especial atención a la protección de niños y adolescentes.

La iniciativa cuenta con media sanción de Diputados desde 2024 y podría convertirse en ley durante esta jornada si es aprobada sin modificaciones.

El texto contempla la prohibición de las apuestas para menores de 18 años, la implementación de controles biométricos de identidad, restricciones a la publicidad y el patrocinio de las empresas de juego, además de limitaciones en los medios de pago utilizados para apostar.

Su tratamiento se aceleró tras los reiterados pedidos de la Iglesia Católica, que reclamó a los legisladores avanzar con la sanción antes de que el proyecto pierda estado parlamentario.

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