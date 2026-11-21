El Senado de la Nación aprobó por unanimidad la denominada Ley Joaquín, una normativa que establece medidas de seguridad obligatorias para el anclaje, mantenimiento y control de arcos deportivos, juegos de plaza y estructuras recreativas en todo el territorio argentino. La sanción busca poner fin a una serie de tragedias evitables que en San Juan ya se cobraron la vida de tres menores de edad en los últimos seis años.

La iniciativa parlamentaria lleva el nombre de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años oriundo de Ramos Mejía (partido bonaerense de La Matanza), quien falleció en enero pasado tras desplomarse un arco de fútbol sobre él mientras participaba de un campamento en la provincia de Neuquén.

De acuerdo con el texto aprobado en la Cámara Alta, el cumplimiento de la ley será obligatorio para todas las instituciones públicas y privadas que cuenten con equipamiento deportivo en sus predios, así como para los organismos y entidades que administren espacios públicos recreativos.

La legislación dispone la obligación directa de instalar, fijar, mantener y revisar periódicamente los elementos deportivos comunitarios. Entre las estructuras alcanzadas por la norma figuran:

Según detalla el articulado, los establecimientos deberán garantizar que toda la infraestructura cumpla con condiciones óptimas de estabilidad, sujeción y amortiguación para prevenir vuelcos, desprendimientos o impactos graves, ajustándose a los parámetros técnicos de peso y protección que se fijen para cada disciplina.

En cuanto a la aplicación, la Subsecretaría de Deportes de la Nación actuará como órgano de coordinación y asistencia. Tendrá a su cargo la elaboración de los estándares técnicos mínimos, las guías de implementación, las inspecciones y el otorgamiento de las certificaciones correspondientes. Dichas habilitaciones deberán exhibirse de manera permanente en un lugar visible y de acceso público dentro de cada institución.

Además, la ley introduce un requisito clave para las compañías de seguros: las aseguradoras estarán obligadas a exigir la acreditación previa del cumplimiento de estas medidas de seguridad antes de otorgar cobertura a cualquier club o espacio deportivo. Por su parte, cada provincia tendrá la facultad de reglamentar su adhesión y definir las autoridades locales de fiscalización.

Tres tragedias que marcaron a San Juan desde 2020

La problemática tiene un fuerte antecedente en la provincia de San Juan, donde el desplome de arcos metálicos provocó tres muertes infantiles y derivó en causas judiciales entre 2020 y 2025:

Febrero de 2020: El 29 de febrero, Ramiro Rato, de apenas 2 años, jugaba en una cancha ubicada en una finca de calle Vidart, entre calles 6 y 7, en Rivadavia (zona límite con Pocito), cuando un arco de hierro cayó sobre su cabeza. Fue internado de urgencia en el Hospital Rawson y falleció el 2 de marzo tras permanecer dos días en estado crítico.

Mayo de 2021: El 16 de mayo, Hilario Uriel Uribe, de 4 años, perdió la vida en la localidad calingastina de Barreal al caerle encima un arco mientras jugaba en un salón de eventos. La investigación judicial determinó que el predio pertenecía al exintendente José Ibazeta y carecía de habilitación municipal, por lo que tanto el dueño como el encargado del lugar, Gustavo Campillay, permanecieron detenidos al inicio del expediente.

Noviembre de 2025: El 2 de noviembre, Martín Páez, de 13 años, murió en el camping del Círculo de Oficiales de la Policía, en Rawson. El adolescente celebraba un gol junto a sus compañeros cuando se colgó del travesaño de un arco metálico que cedió y cayó sobre su cuerpo.