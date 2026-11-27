El Gobierno de Javier Milei consiguió la aprobación en general del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados , luego de una extensa sesión que se prolongó durante más de doce horas y estuvo marcada por negociaciones con los bloques aliados y fuertes cuestionamientos de la oposición. Sin embargo, el oficialismo tuvo que ceder en puntos centrales de la iniciativa, especialmente en el financiamiento de las universidades nacionales.

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La denominada ley de leyes obtuvo 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones. El resultado representó un respaldo político para la Casa Rosada, que logró reunir el acompañamiento de sus aliados habituales y de legisladores vinculados a distintos gobernadores provinciales.

Uno de los principales cambios se produjo durante la votación en particular. El Gobierno había previsto inicialmente destinar más de $7,3 billones a las universidades nacionales , pero los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamaban elevar ese monto a $11 billones para garantizar el funcionamiento del sistema durante 2027.

En medio de las negociaciones, el jefe de Gabinete, Diego Santilli , intentó acercar posiciones y ofreció incorporar otros $1,5 billones. Sin embargo, la propuesta no alcanzó para conformar a los representantes universitarios y a los bloques dialoguistas.

Finalmente, durante la madrugada, la Cámara rechazó el capítulo impulsado por el oficialismo y avanzó con una alternativa presentada por la oposición. La propuesta que establecía $11 billones para el financiamiento universitario consiguió 138 votos afirmativos frente a 109 negativos y quedó incorporada al proyecto que será enviado al Senado.

La modificación representa un revés para el Gobierno, que ahora deberá definir si acepta el cambio introducido por Diputados o si, en caso de convertirse en ley, recurre a un veto parcial.

Otros cambios que sufrió el proyecto oficial

El financiamiento de las universidades no fue el único punto en el que el oficialismo tuvo dificultades. La oposición también consiguió modificar las partidas destinadas a organismos como el INTA, el INTI y el SENASA, al frenar un recorte previsto inicialmente y lograr un refuerzo de recursos.

Otro de los ejes de discusión estuvo relacionado con las políticas de discapacidad. Desde distintos bloques opositores cuestionaron que las planillas anexas del Presupuesto no garantizaran con suficiente claridad los fondos necesarios para cumplir con la legislación vigente. Entre los programas señalados estuvo Incluir Salud, sobre el que advirtieron una reducción del 14% en términos reales.

Para asegurar los votos que necesitaba, el oficialismo también aceptó una serie de modificaciones menores. Entre ellas, se incorporaron $50.000 millones para elaborar un plan de recuperación de pasos fronterizos y fondos adicionales para el enriquecimiento y la conservación de los bosques nativos.

Además, se habilitó una reasignación de recursos provenientes del fideicomiso conformado con fondos del impuesto a los combustibles líquidos.

Qué proyecta el Presupuesto 2027

El proyecto mantiene el superávit fiscal como uno de los principales objetivos del programa económico de Milei. Entre las previsiones incorporadas para el próximo año se encuentra un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4%, una inflación anual del 18% y un dólar oficial estimado en $1.847,60 para diciembre de 2027.

El oficialismo defendió la iniciativa bajo la premisa del déficit cero, la reducción del gasto público y la previsibilidad económica. Durante la presentación, el diputado libertario Bertie Benegas Lynch sostuvo que el objetivo es consolidar el equilibrio de las cuentas públicas y mantener el superávit financiero.

Desde la oposición, en cambio, cuestionaron las estimaciones macroeconómicas y advirtieron sobre las consecuencias que podrían tener las partidas previstas para sectores sensibles, como jubilados, educación, salud y discapacidad.

El Gobierno busca mostrar fortaleza política

La aprobación del Presupuesto se produjo en una jornada parlamentaria clave para el oficialismo. En paralelo, el Congreso avanzó con otras iniciativas impulsadas por la Casa Rosada, entre ellas la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la suspensión de las elecciones PASO para 2027.

En el Gobierno consideran que el avance de estas medidas puede transmitir una señal de previsibilidad económica y respaldo político ante los mercados, luego de semanas marcadas por la volatilidad cambiaria y el aumento del riesgo país.

Con la media sanción obtenida en Diputados, el Presupuesto 2027 quedó ahora en manos del Senado, donde el oficialismo buscará ratificar el proyecto y definir el futuro de las modificaciones incorporadas por la oposición.