La sesión incluyó el tratamiento de las ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura, que habían pasado previamente por entrevistas en la Comisión de Justicia y Seguridad.

La Cámara de Diputados de San Juan definió este jueves a los postulantes que ocuparán tres vacantes en el Poder Judicial provincial. Las propuestas impulsadas por el oficialismo y sus aliados se impusieron en las tres votaciones. Producción y Trabajo consiguió hacer valer sus preferencias en los juzgados de Familia y Civil, mientras que en la Cámara de Apelaciones de Paz acompañó al candidato del bloque Bloquista.

La primera definición fue para el Tercer Juzgado de Familia. Allí, el bloque Producción y Trabajo mocionó a Rubén Eduardo Lloveras Parra, mientras que el peronismo del bloque Justicialista propuso a María Julia Comoglio. Finalmente, Lloveras Parra obtuvo 21 votos a favor y ocho en contra, por lo que quedó seleccionado para ocupar el cargo.

La segunda votación correspondió a un juzgado de primera instancia del fuero Civil. En este caso, Producción y Trabajo impulsó a Romina Gabriela Pereyra Carta, mientras que el peronismo del bloque San Juan Vuelve mocionó a Eduardo Daniel Riveros. La propuesta de Pereyra Carta reunió 21 votos afirmativos, mientras que el resto de los legisladores no acompañó con su voto.

La tercera definición tuvo como escenario la Cámara de Apelaciones de Paz. El bloque Bloquista propuso a Roberto Pablo Farina, actual presidente del Colegio de Magistrados, mientras que el bloque Justicialista postuló a Facundo Orlando Acosta. Farina consiguió 21 votos, con el acompañamiento de Producción y Trabajo, y quedó elegido para ocupar la vacante.

De esta manera, el oficialismo provincial consiguió las tres definiciones. En dos de los cargos, los candidatos fueron impulsados directamente por Producción y Trabajo; en el restante, el respaldo del oficialismo resultó determinante para la propuesta bloquista.