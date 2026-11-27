Con precios oficiales que arrancan en $41.990.000 en noviembre de 2026, el modelo fabricado en Brasil se posiciona como la puerta de entrada a la marca estadounidense y compite de lleno en el segmento de los SUV compactos con motorización híbrida suave.

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Tras su reciente lanzamiento comercial en el mercado local, el Jeep Avenger se consolidó en noviembre de 2026 como el vehículo más accesible de la marca en la Argentina y una de las alternativas más competitivas dentro del segmento de los SUV chicos. Ubicado por debajo del Renegade, el modelo producido en Brasil apunta a captar nuevos usuarios con una propuesta urbana, estética fiel al ADN de la automotriz y una mecánica con asistencia eléctrica.

Según la lista de precios oficial vigente en los concesionarios del país, la gama se comercializa en tres niveles de equipamiento que comparten el mismo conjunto mecánico: la versión de entrada Altitude 1.0 Turbo T200 MHEV CVT arranca en $41.990.000, la variante intermedia Longitude se ubica en $44.660.000 y la tope de gama Limited asciende a $47.610.000. Además, la marca acompaña el lanzamiento con líneas de financiación a tasa 0% y un esquema de plan de ahorro de 84 cuotas (modalidad 80/20) cuya primera cuota parte desde los $360.000.

Motorización híbrida suave y equipamiento por versión Las tres configuraciones del Avenger están impulsadas por el motor naftero 1.0 turbo T200 de tres cilindros, que entrega 120 CV y 200 Nm de torque, asociado a un sistema Mild Hybrid (MHEV) de 12 voltios que asiste en el arranque y la aceleración para optimizar el consumo. La transmisión es automática de variador continuo (CVT) con siete marchas simuladas y tracción exclusivamente delantera, apoyada por el selector de modos de conducción Selec-Terrain (Normal, Sport y All Terrain).

En materia de seguridad, toda la línea ofrece de serie seis airbags, control de estabilidad, freno de estacionamiento eléctrico y asistencias a la conducción (ADAS) como frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril, detector de fatiga y reconocimiento de señales de tránsito. A partir de esa base, la Altitude incluye pantalla multimedia de 10 pulgadas, instrumental digital de 7 pulgadas, faros LED y llantas de 16 pulgadas; la Longitude eleva la apuesta con llantas de 17 pulgadas, tablero digital de 10,25 pulgadas, sensores delanteros y tapizado mixto de tela y cuero; mientras que la Limited suma llantas de 18 pulgadas, tapizado de cuero, faros Matrix LED, cámara de visión 360° y techo solar panorámico eléctrico.

Cómo queda frente a sus rivales directos Con un precio de arranque de $41.990.000 para una versión con caja automática y tecnología híbrida liviana, el Avenger se mete de lleno en la pelea de los SUV compactos de entrada de gama, donde enfrenta a modelos como el Volkswagen Tera, el Renault Kardian, el Honda WR-V y el Fiat Pulse.