El riesgo país de Argentina registró una fuerte caída este viernes 27 de noviembre y volvió a perforar la barrera de los 1.000 puntos básicos. El indicador elaborado por JP Morgan se ubicó en 956 unidades , con un retroceso de más de 100 puntos respecto del cierre del jueves, cuando había terminado en 1.067.

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El movimiento representó una baja cercana al 10,4% frente a la jornada anterior y marcó un cambio significativo después de varias ruedas de tensión en los mercados financieros, en las que los bonos argentinos habían sufrido fuertes retrocesos.

La caída se registró antes de la apertura de los mercados locales y estuvo condicionada por el regreso de la actividad en Wall Street , que retomó sus operaciones luego del feriado por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Sin embargo, la rueda de este viernes tiene un horario reducido por la celebración del Black Friday.

El riesgo país es un indicador que mide la diferencia entre el rendimiento que ofrecen los bonos soberanos de Argentina y los títulos del Tesoro de Estados Unidos, considerados una referencia de menor riesgo.

En términos prácticos, refleja cuánto más rendimiento exigen los inversores para prestar dinero al país frente a lo que recibirían por colocar sus fondos en deuda estadounidense.

Por eso, una baja del indicador representa una reducción de la prima de riesgo que el mercado le asigna a la deuda argentina. En cambio, cuando sube, significa que los inversores perciben mayores posibilidades de dificultades para cumplir con los compromisos financieros.

La recuperación de este viernes permitió que el índice abandonara momentáneamente la zona de los cuatro dígitos, luego de haber alcanzado los 1.094 puntos el martes 24 de noviembre, uno de sus registros más elevados de los últimos meses.

Wall Street opera con horario reducido por el Black Friday

La jornada financiera internacional también estuvo atravesada por el calendario estadounidense. Después del cierre del jueves por el Día de Acción de Gracias, las bolsas de Nueva York retomaron su actividad, aunque con un esquema de negociación más corto.

Tanto la Bolsa de Nueva York como el Nasdaq operan entre las 11:30 y las 15 horas de Argentina. Esta reducción del horario puede repercutir en los volúmenes negociados y en la evolución de los activos financieros.

Los inversores siguen de cerca el comportamiento de las acciones tecnológicas, las empresas vinculadas con la inteligencia artificial y las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos.

En este escenario, la evolución de los bonos argentinos y el riesgo país continuará siendo una de las principales referencias para evaluar la confianza de los mercados en la economía nacional.