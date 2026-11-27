Franco Colapinto finalizó en el puesto 15 de la segunda práctica libre del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, en una jornada marcada por los inconvenientes en su monoplaza y las constantes interrupciones en el circuito de Lusail.

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El piloto argentino retrocedió tres posiciones respecto de la primera sesión de entrenamientos, en la que había terminado duodécimo con un registro de 1:25.409. Durante la segunda tanda, el oriundo de Pilar manifestó su disconformidad con el funcionamiento de los frenos delanteros de su Alpine a través de la radio, lo que obligó a los ingenieros de la escudería francesa a trabajar sobre el monoplaza.

La sesión también estuvo condicionada por dos banderas rojas. La primera se produjo por la presencia de gravilla sobre el asfalto, mientras que la segunda fue provocada por un despiste de Pierre Gasly , compañero de equipo de Colapinto, quien quedó atrapado en la leca y no pudo continuar con la actividad.

Ante las reiteradas interrupciones, las autoridades de la Fórmula 1 decidieron extender la duración del entrenamiento durante 13 minutos para compensar el tiempo perdido. Sobre el cierre de la jornada, un despiste de Lewis Hamilton provocó la intervención del auto de seguridad virtual.

Colapinto afrontará el resto del fin de semana con el objetivo de recuperar competitividad y volver a sumar puntos, después de haber terminado sexto en el Gran Premio de Las Vegas. Aquella actuación le permitió alcanzar las 35 unidades en el campeonato mundial de pilotos , a falta de dos competencias para finalizar la temporada.

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La actividad continuará este sábado con la tercera y última práctica libre, en la que Alpine tendrá una nueva oportunidad para corregir los inconvenientes registrados durante el viernes. Posteriormente, el argentino afrontará la clasificación que determinará su posición de largada para la carrera del domingo.

Sábado 28 de noviembre

11:30: Tercera práctica libre.

15:00: Clasificación.

Domingo 29 de noviembre

13:00: Carrera principal (57 vueltas).

Todos los horarios corresponden a la Argentina. La actividad podrá seguirse en vivo a través de ESPN y Disney+ Premium.

El Gran Premio de Qatar será la penúltima competencia del calendario 2026 de la Fórmula 1, que tendrá su cierre el próximo domingo 6 de diciembre en el circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi.