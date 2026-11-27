El piloto argentino completó 28 vueltas en el circuito de Lusail. Este viernes volverá a salir a pista desde las 14.

Franco Colapinto registró un tiempo de 1:25.409 y completó 28 vueltas en la primera práctica libre del GP de Qatar.

Franco Colapinto finalizó en el puesto 12 de la primera práctica libre del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, correspondiente a la penúltima fecha del campeonato mundial de 2026. El argentino registró un tiempo de 1:25.409 con su Alpine.

Durante la primera hora de actividad en el Circuito Internacional de Lusail, el oriundo de Pilar completó 28 vueltas y se mantuvo cerca de los diez mejores registros durante buena parte de la sesión. El piloto trabajó con neumáticos medios y blandos, mientras que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, terminó en la décima posición con un tiempo de 1:24.874.

El italiano Kimi Antonelli fue el más rápido de la primera práctica con una marca de 1:23.217, seguido por su compañero de Mercedes, George Russell. Isack Hadjar, Lando Norris y Oscar Piastri completaron los cinco primeros lugares, mientras que Colapinto quedó a 2,192 segundos del líder de la sesión.

El argentino afronta este nuevo compromiso después de su destacada actuación en el Gran Premio de Las Vegas, donde terminó sexto e igualó su mejor resultado en la máxima categoría. Aquella actuación le permitió sumar ocho puntos y alcanzar las 35 unidades en el campeonato de pilotos, a falta de dos carreras para el cierre de la temporada.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: el cronograma del GP de Qatar La actividad continuará este viernes desde las 14 con la segunda sesión de entrenamientos libres, que tendrá una particular importancia para las escuderías debido a que se desarrollará en condiciones nocturnas, similares a las que encontrarán los pilotos durante la clasificación y la carrera del domingo.