River le ganó 1-0 a Instituto en Alta Córdoba y se clasificó a las semifinales del torneo Clausura, donde se enfrentará con Independiente en el Monumental. Gonzalo Montiel marcó el único gol de la noche , en un partido en el que el equipo de Leonardo Ponzio fue ampliamente superior, pero desperdició numerosas situaciones para ampliar la diferencia, incluidos dos penales: Sebastián Driussi estrelló el primero en el palo y Marcos Ledesma le atajó el segundo a Thiago Almada . Pese a la clasificación, el Millonario deberá mejorar su eficacia de cara al próximo compromiso.

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La diferencia pudo haber sido mucho mayor. River dominó el juego durante buena parte del encuentro y generó varias situaciones claras, mientras que Instituto nunca logró hacer pie ni inquietó prácticamente a Santiago Beltrán , que tuvo una noche con muy poca participación.

La primera chance clara fue para el Millonario. Antes de los tres minutos de juego, el juvenil Santiago Espíndola envió un gran centro desde la izquierda y Sebastián Driussi ganó de cabeza en el segundo palo , pero su remate se fue apenas desviado, cerca del palo izquierdo de Marcos Ledesma.

A los 13 minutos, River abrió el marcador. Marcos Ledesma dio rebote tras un p otente remate raso de Santiago Espíndola y Gonzalo Montiel apareció para empujar la pelota y marcar el 1-0 .

Apenas cuatro minutos después, el Millonario tuvo una chance inmejorable para ampliar la ventaja. Thiago Almada habilitó a Tomás Galván por la derecha y el mediocampista buscó enviar un centro al área , pero la pelota pegó en la mano de Leonel Mosevich y el árbitro Nazareno Arasa sancionó penal.

Sebastián Driussi se hizo cargo de la ejecución, pero su remate cruzado dio en el palo y la Gloria se salvó del segundo. De todas maneras, River mantiene el dominio del partido y volvió a generar peligro con un remate de Ángel Correa.

El equipo de Leonardo Ponzio continuó dominando la pelota y manejando los tiempos del partido, aunque no logró ampliar la diferencia antes del descanso. Instituto nunca consiguió hacer pie en el encuentro ni encontró los caminos para generar peligro: prácticamente no inquietó a Santiago Beltrán y se fue al entretiempo en desventaja.

Antes de los dos minutos del complemento, River tuvo otra oportunidad para ampliar la ventaja. Tomás Galván recuperó la pelota y quedó mano a mano con Ledesma, pero al intentar abrir el pie, su remate se fue apenas desviado, junto al palo izquierdo del arquero.

La primera chance clara de Instituto llegó a los 14 minutos del complemento. Diego Sosa ejecutó un tiro libre cerca del área y Gustavo Abregú cabeceó en soledad, pero su remate se fue desviado. Detrás suyo llegaba Fernando Alarcón, mejor ubicado y con una posición más favorable para definir, pero Abregú no advirtió su presencia.

A los 20 minutos, el Millonario dejó pasar otra gran oportunidad para ampliar la ventaja. Espíndola recuperó la pelota y dejó a Correa de cara al gol, pero el delantero remató al cuerpo de Ledesma y el arquero evitó el 2-0.

Correa volvió a avisar pasada la media hora. Almada se hizo espacio con una gambeta por la izquierda y asistió al delantero, que remató de primera buscando el segundo palo. La pelota rozó el travesaño y River volvió a quedar a centímetros del segundo gol.

A los 35 minutos, River tuvo un nuevo penal a favor. Tomás Galván quedó mano a mano con Ledesma, intentó eludirlo hacia un costado y el arquero lo derribó. Arasa no dudó y sancionó la falta.

Esta vez, el encargado de la ejecución fue Thiago Almada, pero tampoco pudo convertir. El volante buscó colocar el remate al medio, aunque Ledesma, que se había arrojado hacia su derecha, logró desviarlo con los pies y evitó el segundo gol del Millonario.

River sigue acumulando situaciones para ampliar la diferencia. A los 42 minutos, Nicolás Otamendi bajó de cabeza la pelota tras un centro de tiro libre y Lucas Beltrán apareció por el medio para conectar otro cabezazo. Sin embargo, Ledesma alcanzó a rozar el balón, que terminó pegando en el palo antes de salir al córner.

El marcador no volvió a moverse y River se quedó con el triunfo por 1-0. El Millonario avanzó a las semifinales del Clausura y se medirá con Independiente en el Monumental, aunque tendrá que ajustar la definición después de haber desperdiciado dos penales y numerosas ocasiones de gol.