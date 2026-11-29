Llegó la hora de la verdad. Sportivo Desamparados afrontará este domingo uno de los partidos más importantes de los últimos tiempos. En tierras mendocinas, ante Pacífico de General Alvear, el Puyutano irá en busca de una victoria que le permita dar el gran golpe, silenciar los pronósticos y seguir alimentando el sueño del ascenso. No será una misión sencilla, pero hay algo que está claro: la historia todavía no está escrita.

[VIDEOS] Puyuta está de pie: una multitud despidió al plantel de Desamparados antes de viajar a Mendoza

La revancha de la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur tendrá a dos equipos que se conocen y que dejaron todo por resolver en el primer capítulo. El lunes pasado, en el estadio El Serpentario, igualaron 0 a 0 en un encuentro que terminó con el arbitraje de Franco Morón en el centro de la escena. Sus decisiones generaron fuertes cuestionamientos y dejaron un clima de malestar en el conjunto sanjuanino.

Pero ahora la pelota volverá a rodar y Desamparados sabe que tiene 90 minutos para demostrar que está a la altura del desafío . La serie está abierta, no hay ventajas deportivas y un triunfo en Mendoza puede cambiarlo todo. El equipo sanjuanino deberá abstraerse de los rumores, las declaraciones y las polémicas que rodearon la semana para concentrarse en lo que suceda dentro de la cancha.

Y vaya si hubo ruido en la previa. A las controversias del partido de ida se sumaron las declaraciones de Ricardo Caruso Lombardi, quien en su programa de streaming aseguró que el ascenso ya estaba prometido para Pacífico y que Desamparados no tenía posibilidades, incluso antes de disputar la revancha. Sus dichos instalaron todavía más sospechas alrededor de una definición que ya venía cargada de tensión.

A esto se agregó la designación de Diego Novelli como árbitro del encuentro, un nombre que también despertó interrogantes por su vinculación con Andrés Merlos, presidente de la Liga Alvearense, entidad a la que pertenece Pacífico. Un contexto que alimentó el clima de desconfianza y que tendrá al arbitraje bajo una enorme lupa.

En medio de todo ese escenario, Desamparados deberá encontrar su mejor versión futbolística. Mauricio Del Cero apostaría por su equipo de mayor jerarquía, aunque tendrá una baja importante: Edgardo Díaz quedó descartado por lesión. Su lugar en el lateral izquierdo sería ocupado por Emiliano González. Además, una de las posibilidades que maneja el entrenador es el regreso de Santiago Tello al mediocampo, buscando ese fútbol y esa claridad que el equipo no logró encontrar en el partido de ida.

Del otro lado estará un Pacífico que cuenta con jerarquía en todas sus líneas y que seguramente buscará hacerse fuerte en su estadio, imponer condiciones desde el primer minuto y aprovechar el respaldo de su gente. El conjunto mendocino sabe que tiene una oportunidad histórica y no querrá dejarla escapar.

La definición tendrá otro condimento: solamente habrá público local en el estadio de General Alvear. Sin embargo, los hinchas puyutanos que despidieron al plantel ayer con un multitudinario banderazo de apoyo, podrán acompañar al equipo a la distancia gracias a la televisación que finalmente autorizó Pacífico, cuyos derechos fueron adquiridos por Radio Santa Cecilia, que ofrecerá las imágenes exclusivas del encuentro a través de Passline.

En lo estrictamente deportivo, las cuentas son claras: el que gane se quedará con la clasificación a la final de la Región Cuyo. Si vuelven a empatar, la historia se definirá desde el punto del penal.

Desamparados viaja con una ilusión enorme, con la obligación de jugar una final y con la posibilidad de regalarle a su gente una de esas alegrías que quedan guardadas para siempre. Enfrente tendrá un rival de peso, un escenario adverso y una previa que parece haber puesto demasiadas cosas en juego antes de que comience el partido.

Pero el fútbol todavía tiene una última palabra. Y el Puyutano quiere escribir la suya. Este domingo, desde las 20.30, Sportivo irá por la hazaña en Mendoza. Porque mientras haya una pelota en juego y una serie sin definir, el sueño del ascenso seguirá vivo...