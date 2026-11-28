La cita será este sábado al mediodía en Puyuta en la previa del viaje a Mendoza. El Víbora visitará mañana a Pacífico en General Alvear tras el 0-0 en la ida, buscando el título de la Región Cuyo y el pase a la final por el ascenso al Federal A.

Cuando la historia llama, el pueblo puyutano siempre responde. Con el alma en la garganta y la ilusión intacta, los hinchas de Sportivo Desamparados se autoconvocaron para protagonizar un emotivo banderazo este sábado a partir de las 12, en las instalaciones del club, con una misión clara: hacerle sentir al plantel que no viaja solo a la batalla más importante del año.

Detrás de esta movida cargada de mística están las agrupaciones “Recibimiento Puyutano” y “El Corazón de Puyuta”, esos verdaderos motores de la tribuna que durante todo el torneo organizaron colectas e iniciativas para teñir de verde y blanco cada salida del equipo. Hoy, en la antesala de un duelo que puede coronar el esfuerzo de toda una temporada, buscan regalarles a los jugadores una inyección de pura pasión antes de subir al micro.

Con el calor de su gente todavía vibrando en el pecho, la delegación emprenderá viaje hacia General Alvear, Mendoza, donde este domingo desde las 20:30 se medirá ante Pacífico en el estadio Héctor Antonio Moncada, solo con la presencia de hinchas locales.