Hasta hace poco más de cien días, entrar al "Gigante de Rawson" devolvía una postal triste: apenas unos focos encendidos peleaban contra la oscuridad de la cancha externa, las deudas se acumulaban en cada frente y el ánimo de jugadores, padres y profesores estaba quebrado. Parecía el final silencioso para una disciplina con más de tres décadas de historia en Atlético Unión. Sin embargo, cuando todo indicaba que la actividad iba rumbo a la desaparición, el sentido de pertenencia volvió a encender la luz.

Pasión y aliento antes de la gran final: los hinchas despedirán al plantel de Desamparados con un banderazo

Este sábado 28 de noviembre, cuando empiecen a rodar las primeras bochas de la 27ª edición del tradicional "Torneo Internacional Antonio Tobal", lo que se pondrá en juego en Rawson será mucho más que un certamen deportivo. Será la confirmación de que un puñado de apasionados pudo torcer una historia que parecía sentenciada. Durante una recorrida de DIARIO DE CUYO por el predio, Ezequiel González, presidente de la subcomisión, y Martín Domínguez mostraron el pulso de esa transformación a contrarreloj.

La aventura empezó el 14 de agosto, casi como un acto de amor desesperado. Sin experiencia previa en los escritorios ni manuales de gestión, exjugadores del club y padres de chicos que visten la camiseta azul decidieron dar un paso al frente para evitar que cerrara el lugar donde crecieron o donde hoy se forman sus hijos.

“Ya venía un poco golpeado y creo que era insalvable. Bueno, teníamos que hacer algo, ayudar a la comisión de fútbol para salvar lo que tanto nos gusta a nosotros y nos apasiona, que es el hockey”, recordó González sobre aquellos primeros días en los que el clima interno estaba caldeado tanto en la rama masculina como en la femenina. “Somos todos nuevos en esto. La mayoría ha jugado acá o tiene un nene jugando acá, y lo primordial era que no desapareciera el hockey de la institución. No tenemos experiencia, lo vamos aprendiendo el día a día con prueba y error, pero era agarrarlo y tratar de levantarlo”, confesó.

Antes de pensar en festejos o torneos, hubo que apagar incendios urgentes. La nueva subcomisión recibió una estructura asfixiada por los números: había sueldos atrasados con profesores, deudas con jugadores, compromisos pendientes con proveedores de materiales, la federación, la liga y hasta la boleta de la luz.

En ese momento crítico apareció la solidaridad silenciosa de quienes quieren al club sin pedir nada a cambio. Simpatizantes y allegados acercaron dinero de su propio bolsillo, a modo de préstamo de emergencia, para oxigenar las cuentas. Con ese respaldo inicial -que luego se fue devolviendo a medida que avanzaron las inscripciones del torneo- se saldaron los sueldos de los profes, se ordenaron los papeles y se recuperó la tranquilidad para que los cerca de 150 a 160 jugadores del club pudieran volver a pensar solo en jugar.

Desde la primera reunión, los dirigentes fijaron una regla innegociable sobre el destino de cada peso recaudado: "Entran 100 pesos al club de ganancia y van a ser 100 pesos para las canchas, para los chicos, para comprar conitos, bochas, palo, todo lo que a ellos les haga falta para darle un buen entrenamiento". Bajo esa premisa no solo sostuvieron la actividad, sino que sumaron entrenadores de arqueros, preparadores físicos para inferiores —una deuda histórica del club— y utilero para la primera división.

Luz nueva y una marea de mini femenino

El cambio anímico pronto se trasladó al cemento y al césped. Donde antes reinaba la penumbra, hoy brilla una iluminación completamente renovada en la cancha externa; los camarines y los bancos de suplentes también fueron puestos en valor para recibir a las visitas con la dignidad que exige un torneo internacional.

La respuesta deportiva superó cualquier pronóstico. Del 28 de noviembre al 5 de diciembre dirán presente 68 equipos provenientes de Chile, Mendoza, Buenos Aires, Interregión, distintos puntos de San Juan y refuerzos llegados desde Colombia. Pero la mayor emoción para los organizadores pasó por el semillero: se inscribieron 36 equipos de mini femenino, una marca inédita para un certamen que históricamente tenía mayor peso en las categorías promocional y prepromocional masculina.

Siete voluntades tirando del mismo carro

Detrás de cada foco colocado, de cada fixture rearmado y de cada entrenamiento en marcha hay horas robadas al descanso y a la familia. La subcomisión trabaja íntegramente ad honorem y está conformada por siete integrantes -Ezequiel González, Martín Domínguez, Edgardo Centeno, Hermes Poblete, Adrián Gelusini, Mauricio Riveros y Diego Fernández-, con un núcleo de cinco que sostiene la presencia diaria entre sus respectivos empleos.

“Yo creo que llevar un club adelante o tratar de sacarlo no lo puede hacer una sola persona o dos. Necesitás el respaldo de gente que quiera lo mismo y que todos tiren para el mismo lado”, resumió González mirando las canchas listas para el debut. Este sábado, cuando los más chicos salgan a la pista en Rawson, el resultado más importante ya estará ganado antes del pitazo inicial: el hockey de Unión sigue vivo.