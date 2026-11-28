San Juan tendrá una jornada marcada por las altas temperaturas y la inestabilidad climática. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado 28 de noviembre la temperatura máxima llegará a los 36°C, en un día que comenzará con cielo parcialmente nublado y podría terminar con tormentas.

Durante la mañana, se espera una temperatura cercana a los 26°C, con cielo parcialmente nublado y una probabilidad de precipitaciones del 0%. El viento soplará desde el sector noreste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Sin embargo, las condiciones cambiarán durante la tarde, cuando se prevé que el termómetro alcance los 36°C y aumente la inestabilidad. El SMN anticipa tormentas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. En ese período, el viento también rotará en intensidad, con velocidades estimadas de entre 13 y 22 km/h, manteniendo la dirección predominante del noreste.

Para la noche, el pronóstico mantiene la posibilidad de tormentas aisladas, también con una probabilidad de lluvia de entre el 40% y el 70%. La temperatura descenderá hasta ubicarse alrededor de los 21°C y el viento cambiará al sector noroeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

De acuerdo con el pronóstico extendido, el calor continuará durante el domingo y el lunes, con máximas previstas de 38°C y 37°C, respectivamente. Para el martes, en tanto, se espera un descenso más marcado, con una máxima de 29°C y una mínima de 20°C.

Las temperaturas seguirán bajando levemente hacia el cierre de la semana: el miércoles se anticipa una máxima de 29°C, mientras que el jueves y el viernes rondarían los 27°C. Las mínimas también descenderán y se ubicarán entre los 17°C y los 18°C.

De esta manera, San Juan tendrá un sábado de calor intenso, con posibilidad de tormentas hacia la segunda mitad del día, antes de un cambio en las temperaturas previsto para el comienzo de la próxima semana.

El pronóstico del tiempo en San Juan

Clima de San Juan

El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

Geografía de San Juan

La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.