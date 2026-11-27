Gonzalo Gassull dio el jueves un paso decisivo en su camino para convertirse en el nuevo titular del Juzgado Federal N°1 de San Juan. El abogado mendocino compareció ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, donde realizó una breve presentación de sus antecedentes académicos y profesionales. Se trata de la instancia previa al tratamiento de su pliego en el recinto, donde los senadores deberán resolver si aprueban su designación.

El postulante llega a esta instancia con un respaldo político amplio. Su nominación fue impulsada por el presidente Javier Milei, cuyo pliego lleva también la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, con quien Gassull mantiene una relación de cercanía que DIARIO DE CUYO ya había expuesto. A ese aval se suma el del senador sanjuanino Sergio Uñac, del peronismo, un acompañamiento que le permitió atravesar el proceso con apoyos más allá del oficialismo nacional.

La llegada de Gassull al tramo final de la designación también deja atrás las dudas que, en algún momento, había expresado el diputado nacional José Peluc, principal referente de Milei en San Juan. El legislador había dejado trascender su intención de anular el concurso y volver a conformar la terna, porque no estaba convencido de ninguno de los postulantes: además de Gassull, la integraban Ezequiel Recio y Gema Guillén. Sin embargo, esa posibilidad no prosperó y el mendocino mantuvo el camino despejado hasta la instancia actual.

La definición tiene una relevancia que excede la cobertura de una vacante judicial. El Juzgado Federal N°1 quedó sin titular en 2022, tras la salida de Miguel Ángel Gálvez por jubilación , y tiene a su cargo la competencia electoral en San Juan. La Cámara Nacional Electoral considera fundamental que el cargo esté cubierto antes de 2027, año en el que se realizarán elecciones provinciales y nacionales. Por eso, la eventual designación de Gassull aparece como una pieza importante para la organización institucional del próximo calendario electoral.

Gassull tiene 39 años y es secretario de la Lista Bordó de la Asociación de Magistrados , un espacio de peso dentro de la estructura judicial federal y nacional. Su recorrido también registra un paso por la gestión política: en 2016, durante el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, fue designado director provincial de Lucha contra la Trata de Personas.

En ese entramado de relaciones aparece también Juan Ignacio Pérez Curci, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, donde Gassull desarrolló parte de su carrera. Ambos coincidieron en la gestión bonaerense de Vidal: Pérez Curci ocupó entonces el cargo de viceministro de Seguridad, mientras que Gassull estuvo al frente del área de lucha contra la trata. Más tarde volvieron a coincidir en el ámbito judicial mendocino. Otro dato que DIARIO DE CUYO había consignado es que Pérez Curci prologó el Manual práctico de la Oficina Judicial, una obra dirigida por el propio postulante. Fuentes consultadas por este medio lo habían señalado como uno de los principales respaldos de su candidatura.

En cuanto a Mahiques, la relación también había sido objeto de una consulta de este diario. En una entrevista exclusiva con DIARIO DE CUYO, el actual ministro de Justicia reconoció que conocía a uno de los integrantes de la terna, aunque se encargó de aclarar: "No soy ni cerca amigo". En ese momento, evitó confirmar un favoritismo, pero señaló que acercaría una recomendación al Presidente. Finalmente, Milei firmó el pliego de Gassull.

Durante su exposición ante la Comisión de Acuerdos, Gassull hizo un repaso de su formación y de los distintos cargos que ocupó. Se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Cuyo, se especializó en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad de Mendoza y realizó una diplomatura en Derecho Penal en la Universidad de Aconcagua. También cursó un máster en Derecho en la Universidad de Sevilla y presentó una tesis doctoral sobre trata de personas, enfocada en la protección eficaz de las víctimas, que se encuentra próxima a su defensa.

En el plano profesional, explicó que actualmente se desempeña como director de la Oficina Judicial del Distrito Federal de Cuyo, una estructura vinculada con la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en la región. El organismo tiene alcance en Mendoza, San Juan y San Luis, con una sede central en Mendoza y cuatro subsedes. Antes fue secretario general de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, con responsabilidades en materia de superintendencia, y trabajó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Cámara Nacional de Casación Penal y la Defensoría General de la Nación.

También destacó su actividad académica como docente en universidades de Argentina y otros países de la región, además de publicaciones jurídicas y la dirección de dos obras especializadas. Una de ellas es precisamente el manual de oficinas judiciales que lleva el prólogo de Pérez Curci.

En su presentación, el candidato puso especial énfasis en el conocimiento que tiene de San Juan y del funcionamiento del juzgado al que aspira. "Es un juzgado que conozco y que quiero mucho y que conozco bien la temática que ese juzgado aborda y por eso he postulado para ello", expresó ante los senadores.

Gassull también recordó que su trabajo en la Oficina Judicial del Distrito Federal de Cuyo lo mantiene en contacto permanente con la provincia. "Sería un gran honor poder ser designado juez federal en la provincia de San Juan", manifestó al cerrar su exposición.

Uno de los datos que atravesó su recorrido por el concurso fue el salto que consiguió en el orden de mérito: pasó del noveno al tercer puesto luego de la entrevista personal, una instancia que modificó sustancialmente su ubicación entre los aspirantes.

Ahora, con la exposición ante la Comisión de Acuerdos cumplida y el pliego presidencial en condiciones de avanzar, Gassull quedó a la espera del pronunciamiento del Senado. Si consigue los votos necesarios en el recinto, ocupará un juzgado que lleva cuatro años vacante y que tendrá un papel central en el proceso electoral sanjuanino de 2027.