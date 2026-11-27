Las iniciativas fueron aprobadas por unanimidad y buscan instaurar una jornada obligatoria de concientización en todas las escuelas del país, además de instituir el 2 de mayo como Día Nacional para la Prevención del Bullying.

El Senado de la Nación aprobó por unanimidad y giró a la Cámara de Diputados dos proyectos de ley orientados a prevenir el bullying y otras formas de violencia y acoso escolar en establecimientos educativos públicos y privados de todo el país.

Los expedientes, que cosecharon el respaldo unánime del recinto en la sesión de este jueves, buscan instar a las provincias y municipios a articular políticas de concientización sobre la no discriminación junto a los organismos nacionales.

Los puntos clave de las iniciativas El paquete legislativo aprobado se divide en dos medidas complementarias para abordar la problemática dentro de las aulas:

Jornada obligatoria en las escuelas: A partir de un dictamen unificado entre los senadores Victoria Huala (Pro) y Eduardo “Wado” de Pedro (Justicialista) , se establece la realización obligatoria —al menos una vez por ciclo lectivo— de la jornada “Argentina contra el Bullying: por una escuela libre de acoso y discriminación” en todos los niveles obligatorios, tanto de gestión estatal como privada, en coordinación con el Consejo Federal de Educación.

Fecha conmemorativa: El segundo proyecto instituye formalmente el 2 de mayo como el “Día Nacional para la Prevención del Bullying y otras formas de violencia y acoso escolar”. Cifras alarmantes y el rol de los adultos Durante el debate en el recinto, la senadora Victoria Huala advirtió que el acoso escolar "no es cosa de chicos" ni se resuelve minimizando el problema. "Se soluciona con adultos dispuestos a escuchar, con instituciones que intervienen a tiempo y con una sociedad que entiende que la solución nunca es mirar para otro lado", afirmó.

La legisladora respaldó la urgencia de la ley citando un informe de Argentinos por la Educación (basado en datos de las pruebas Aprender 2023), según el cual el 63% de los estudiantes manifestó haber vivido situaciones de violencia en las redes sociales o en la escuela, mientras que el 36% sufrió algún episodio de discriminación en el ámbito escolar. "Hoy el bullying no queda en las cuatro paredes de la escuela, sino que sigue a través de las pantallas", subrayó.