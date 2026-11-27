La iniciativa fue aprobada por 49 votos a favor y 9 en contra e incorpora dos artículos al Código Penal. Sanciona el ingreso no autorizado a campos y castiga severamente la destrucción de silobolsas, viñas, ganado, cultivos e infraestructura de agua y energía.

El Senado de la Nación sancionó este jueves la ley que tipifica y agrava las penas contra el vandalismo rural en el Código Penal. La normativa, que ya contaba con media sanción de Diputados tras ser impulsada por el diputado Martín Ardohain y respaldada por las principales entidades agropecuarias, obtuvo 49 votos afirmativos, 9 negativos y ninguna abstención.

La nueva legislación incorpora los artículos 150 bis y 184 bis al Código Penal, estableciendo un marco punitivo específico para proteger la propiedad privada en zonas productivas y sancionar los ataques contra insumos, cosechas e instalaciones del agro y la vitivinicultura.

Violación de domicilio rural (Artículo 150 bis) El primer eje de la ley castiga con prisión de un mes a un año a quien ingrese a un establecimiento rural contra la voluntad expresa o presunta de su titular.

Presunción de límite: La norma presume la prohibición de ingreso ante la sola existencia de alambrados, muros, vallas, cerramientos o cartelería indicativa.

Excepciones: No se configurará el delito cuando el ingreso responda a una necesidad justificada, razones de auxilio o cuando la configuración del terreno no permita distinguir el límite con la vía pública.

Agravante: La pena máxima se elevará a dos años de prisión si la intrusión obstaculiza sustancialmente la actividad productiva o genera un peligro concreto para las personas, la sanidad animal o los cultivos. Daños a la producción y silobolsas (Artículo 184 bis) Por otra parte, la ley establece penas de 2 a 8 años de prisión y multas de 3 a 12 veces el valor del daño causado para quienes afecten el ciclo productivo, materias primas o infraestructura rural mediante la destrucción o inutilización de bienes estratégicos.

Entre los elementos especialmente protegidos por la norma se encuentran: