Con gafas de sol y un mensaje provocador, Patricia Bullrich volvió a llamar la atención en las redes sociales. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado publicó un desopilante video para celebrar los resultados de la última jornada legislativa.

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“Moviendo el c*lo, como en cada lugar que me tocó estar” , escribió la exministra de Seguridad junto a la grabación, en la que hizo alusión a su desempeño al frente de la bancada oficialista. La publicación se conoció después de una extensa sesión en la Cámara alta, donde el Gobierno de Javier Milei consiguió avanzar con la reforma electoral y las iniciativas destinadas a combatir la ludopatía y el juego ilegal.

Lejos de los habituales mensajes institucionales, Bullrich eligió nuevamente un formato audiovisual distendido para mostrar su actividad política. En los últimos meses, la senadora recurrió en varias oportunidades a este tipo de producciones, acompañadas de música y mensajes sugestivos, para comunicar sus movimientos dentro del Congreso.

Durante la sesión del jueves, el oficialismo consiguió la media sanción de la reforma electoral que contempla la suspensión de las PASO para 2027 , la eliminación de la veda electoral y la incorporación de Ficha Limpia. El proyecto obtuvo 43 votos afirmativos y 29 negativos, por lo que ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados.

Moviendo el c*lo, como en cada lugar que me tocó estar. #10/11 https://t.co/8wWaVhgdSK

Además, el Senado convirtió en ley por unanimidad, con 72 votos a favor, la iniciativa para prevenir la ludopatía y regular las apuestas online. En la misma jornada, también obtuvo media sanción el proyecto complementario impulsado por Bullrich para combatir el juego ilegal, que reunió 71 votos afirmativos y contempla herramientas para bloquear plataformas clandestinas y restringir sus operaciones financieras.

La publicación de la senadora también se produjo en medio de las especulaciones sobre su futuro político de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Desde su llegada a la Cámara alta, la exministra incrementó su exposición pública y adquirió protagonismo en las negociaciones parlamentarias con los distintos bloques.

Los próximos movimientos legislativos estarán centrados en Diputados, donde deberán debatirse tanto la reforma electoral como el proyecto complementario contra las apuestas ilegales impulsado por la propia Bullrich.