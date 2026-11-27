La Dirección Provincial de Vialidad lanzó la primera licitación para transformar en autopista la Ruta Nacional 20 . Este tramo va de la Ruta Provincial 182 (calle Eusebio Zapata) a la Ruta Provincial 108 (calle Gorriti) y tiene unos 12 kilómetros en el ingreso a la ciudad de San Juan. La apertura de sobres será el 11 de diciembre.

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Es el primero de los dos tramos que se licitarán para completar la autopista, que tendrá 24,5 kilómetros entre calle Gorriti, en Santa Lucía, y el acceso a Caucete.

La Ruta 20 une la Capital con Caucete y conecta a San Juan con San Luis, Córdoba y Buenos Aires. Por ella circulan autos particulares, transporte de cargas, turismo y tránsito urbano.

En los últimos años crecieron los barrios y los comercios a los costados de la ruta en Caucete, 9 de Julio, Santa Lucía y Capital. Hoy, en el mismo carril conviven los camiones de larga distancia con los vecinos que salen de sus casas o van a trabajar. Los accesos directos, los cruces a nivel y las colectoras discontinuas complican la circulación y la seguridad vial. La nueva autopista separa esos dos tránsitos.

• Tres puentes: en calle Zapata, en el acceso al Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento y en el acceso a Santa Lucía, a la altura del Monumento del Gaucho.

• Distribuidores con rotondas para entrar, salir y retomar la autopista sin cruces directos.

• Colectoras pavimentadas para que vecinos y comercios conserven sus accesos.

• Cruces peatonales, señalización completa e iluminación LED en toda la traza.

• La relocalización y el revestimiento de los canales de riego, para que no falte agua a los productores durante ni después de la obra.

El proyecto se diseñó dentro de la zona de camino existente para reducir al mínimo las afectaciones a las propiedades linderas. El presupuesto oficial es de $126.572 millones y la obra se financiará con el Bono San Juan. El plazo de ejecución es de 1.140 días corridos.

La obra es parte del convenio que la Provincia firmó con Vialidad Nacional el 10 de agosto de 2026, aprobado por la Ley 2837-A. La obra es parte del convenio que la Provincia firmó con Vialidad Nacional el 10 de agosto de 2026, aprobado por la Ley 2837-A.

Con la nueva autopista, quienes usan la Ruta 20 todos los días van a viajar con más orden y más seguridad, y el acceso a la ciudad va a estar a la altura de una provincia que crece.