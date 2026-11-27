El proyecto de Código Electoral que impulsa el gobernador Marcelo Orrego empezó a mover las piezas del tablero sanjuanino. El peronismo es, por ahora, el único partido que podría utilizar la opción de competición interna. La obligación de seleccionar candidatos mediante internas, abiertas o cerradas, y de presentar un postulante a gobernador y candidatos en los 19 departamentos pone al Partido Justicialista frente a una discusión que hasta ahora podía administrar puertas adentro, pero que ahora deberá resolver con reglas electorales concretas.

El escenario es diferente para el oficialismo provincial y La Libertad Avanza. Ambos espacios tienen sus tropas relativamente ordenadas, al menos en apariencia, y no asoma una disputa interna por la candidatura a gobernador. La única posibilidad de que ese escenario cambie sería un entendimiento político entre el orreguismo y la Casa Rosada. En ese supuesto, podría abrirse algún mecanismo de competencia que, según las especulaciones, terminaría resolviéndose con una distribución de los departamentos en los que cada fuerza tendría mejores condiciones para competir. Por ahora, es apenas una hipótesis de trazo grueso.

En el PJ, en cambio, la discusión tiene una fragmentación dirigencial que vuelve mucho más compleja cualquier salida. Por el momento, hay dos aspirantes que aparecen en el radar para disputar la Gobernación: el diputado nacional Cristian Andino, alineado con el senador Sergio Uñac, y el presidente de la Junta Departamental de Rivadavia, Facundo Perrone, referenciado en el sector del exgobernador José Luis Gioja. A ese mapa hay que agregarle el espacio que se mueve alrededor del Eje Rawson-Chimbas, con el intendente Carlos Munisaga y el exintendente Fabián Gramajo, hoy más rezagados.

En ese contexto, la posibilidad de una interna provincial empezó a instalarse como una alternativa concreta, aunque nadie parece convencido de que sea el mejor camino. "Lo del Código no es sorpresa, sí creo que vamos a extremar la imaginación. Se puede hacer una interna cerrada o abierta. Pero no sabemos si conviene poner la energía ahí. No hay que descartar la interna, pero nos exigiría en el partido no solamente pensar en la interna, sino en el después, que nos obliga a fijar reglas claras", señalaron fuentes consultadas por este diario.

La preocupación tiene una explicación. Las nuevas reglas del juego eran previsibles: internas partidarias, una boleta única dividida entre la categoría provincial y la municipal y la exigencia de contar con candidatos en los 19 departamentos para poder presentar un postulante a la Gobernación. La Legislatura podría darle aprobación al proyecto antes de fin de año, por lo que el peronismo sabe que no tiene demasiado margen para postergar una definición.

La discusión tiene un antecedente reciente. Andino manifestó que "no hay que tenerle miedo a la interna". Lo dijo en un streaming de dirigentes referenciados en el Partido Bloquista. La postura que puede leerse también desde la presunta fortaleza que representa el armado de Uñac dentro de la estructura partidaria. Sin embargo, en el giojismo no parecen dispuestos a resignar espacios ni a dar por descontada una candidatura de unidad.

Desde ese sector plantearon que una competencia interna necesita condiciones materiales y políticas que no son menores: "Se necesitan reglas claras, un padrón, logística y los fondos. Todo eso es plata. La interna no es lo ideal, pero no podemos descartarla. Una lista de unidad debería ser con honestidad y amplitud, sino internas".

La advertencia expone dos cuestiones. La primera es que una elección partidaria en toda la provincia requeriría un dispositivo de organización que contemple los 19 departamentos, con recursos económicos, logística y militancia. La segunda, posiblemente más difícil de resolver, es qué ocurriría después de la votación. En un peronismo con sectores que arrastran diferencias políticas y personales, el riesgo de que los derrotados no acompañen al ganador es casi una certeza.

Hay algunas alternativas. En esa búsqueda aparece una variante que empieza a ganar terreno en las conversaciones: que haya competencia en los departamentos y no para la Gobernación.

El ejemplo que aparece en las conversaciones es Calingasta. El aparato del PJ tiene como referencia al intendente Sebastián Carbajal, mientras que el diputado Jorge Castañeda también cuenta con dirigentes y militantes peronistas que podrían respaldar una propuesta propia. La convivencia de esos dos espacios podría derivar en una competencia municipal.

Consultado por este diario, un dirigente justicialista descartó, al menos por ahora, una elección partidaria para definir la candidatura a gobernador, aunque consideró posible que la competencia surja en "las listas cortas municipales". Se trataría de internas fácticas, una interpretación que encuentra sustento en la letra del proyecto. "Yo entiendo en la letra de la ley que sin nombrarlas están permitidas", sostuvo.

En paralelo, queda por ver cuánto recorrido tendrá la postulación de Facundo Perrone o en la posibilidad del lanzamiento de otro dirigente. El jefe de la Junta de Rivadavia viene realizando recorridas por la provincia y busca instalarse como una alternativa para la Gobernación desde el espacio de Gioja. Puertas adentro de ese sector valoran su figura, aunque consideran que todavía es temprano para saber cuáles serán las candidaturas reales cuando llegue el momento de ordenar el tablero.

La incógnita es si Perrone logrará sostener su posicionamiento y convertirse en una alternativa competitiva frente a Andino o si su aparición funcionará, en definitiva, como una herramienta de negociación para el armado de una lista de unidad. Misma lógica podría aplicar para algún nuevo nombre que se sume. Por ejemplo, en el uñaquismo, una facción puja por la participación del intendente de Pocito, Fabián Aballay. Sería una opción menos viable, sobre todo porque parece que hay alguna charlas entre dirigentes para que la fórmula sea Andino con el diputado nacional Jorge Koky Chica.