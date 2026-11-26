El diputado nacional Miguel Angel Pichetto criticó duramente al canciller y exigió su interpelación tras las declaraciones sobre el gobierno de Brasil.

El diputado nacional Miguel Angel Pichetto lanzó duras críticas contra el canciller Pablo Quirno, a quien calificó de “mediocre, el peor de la historia”, por sus declaraciones que pusieron en duda la legitimidad del triunfo de Lula da Silva en Brasil. Según Pichetto, estos dichos han puesto el último clavo al ataúd de la relación con el vecino país, principal socio comercial de Argentina.

Las declaraciones del canciller, quien puso en duda el proceso electoral brasileño en un programa televisivo, generaron malestar en Brasilia. Como consecuencia, la Cancillería brasileña retiró a su embajador de Buenos Aires y analiza no invitar al presidente Javier Milei a la ceremonia de asunción de Lula.

Miguel Angel Pichetto pide explicaciones en el Congreso Pichetto solicitó la interpelación de Quirno en la Cámara de Diputados para que explicara su accionar. Venga a dar explicaciones de lo que acaba de hacer, exigió el legislador peronista, quien definió la política exterior oficial como un verdadero mamarracho y advirtió sobre el impacto en la integración comercial con Brasil.

A pesar de contar con mayoría de votos a favor en la Cámara baja, el pedido de interpelación impulsado por Pichetto no alcanzó las tres cuartas partes necesarias para prosperar. La iniciativa buscaba abordar la situación de la relación diplomática y su impacto en el Mercosur.

¿Cómo afecta la crisis diplomática al Mercosur? El diputado de Encuentro Federal resaltó la importancia de la relación con Brasil, principal socio comercial de Argentina, y cuestionó la postura del canciller, calificándola de tontería que profundizó una ruptura sin precedentes históricos.