La Legislatura de San Juan aprovechó la Decimotercera Sesión Ordinaria para extender hasta el 31 de diciembre de 2027 un conjunto de leyes de emergencia que alcanzan distintas áreas de la administración provincial. La decisión incluye la emergencia pública, hídrica, social, de los servicios de seguridad y de la obra pública, además de la continuidad de suspensiones de determinados procesos judiciales. En paralelo, los diputados resolvieron extender el período ordinario de sesiones hasta el 30 de diciembre de este año.

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Entre las medidas aprobadas sobre tablas, se encuentra la prórroga de la Ley 783-P, que declara la emergencia pública en todo el territorio provincial. La modificación establece su vigencia hasta fines de 2027 y mantiene suspendidos, durante ese plazo, los procesos de ejecución de sentencias contra el Estado provincial y los organismos comprendidos en la normativa.

La extensión también alcanzó a la emergencia de la obra pública, establecida por la Ley 2458-A, y a la emergencia de los servicios de seguridad que prestan la Policía de San Juan y el Servicio Penitenciario Provincial, contemplada en la Ley 969-P.

En materia hídrica, los legisladores extendieron hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia declarada por la Ley 2470-L, que comprende a todo el territorio sanjuanino.

Otro de los puntos abordados fue la emergencia social. En este caso, se prorrogó la suspensión de los términos procesales de los juicios que tienen por objeto la ejecución de hipotecas que no fueron incorporadas al fideicomiso previsto en la Ley Nacional 25.798. La medida regirá durante todo 2027. También se mantendrá suspendida la ejecución judicial por cobro de honorarios durante ese mismo período.

Además, se extendió hasta fines de 2027 la suspensión de determinados procedimientos judiciales vinculados con convenios, desalojos, restitución de inmuebles y conflictos relacionados con viviendas construidas o financiadas por la Cooperativa de Vivienda Gualcamayo o las empresas SUMA Construcciones y MAPAL Emprendimientos Privados. La disposición comprende inmuebles de los barrios Jardín del Milagro, Portal de los Andes, Solares de San Juan y Solares de Otoño, con las excepciones previstas en la normativa.

Por otra parte, se modificó el régimen excepcional para regularizar construcciones realizadas en infracción al Código de Edificación. Los interesados podrán solicitar el beneficio y presentar la documentación exigida hasta el 31 de diciembre de 2027.

Más allá de las prórrogas, la sesión tuvo una agenda con iniciativas de cooperación institucional. Una de ellas fue la aprobación del proyecto que institucionaliza la participación permanente de la Cámara de Diputados de San Juan en el Parlamento Federal del Clima, un espacio de intercambio y cooperación legislativa sobre cuestiones ambientales y climáticas. La diputada María Lascano fue la encargada de fundamentar la propuesta.

La legisladora también presentó el convenio marco para fortalecer el funcionamiento de la Mesa Provincial de Responsabilidad Social. El acuerdo reúne al Gobierno provincial, a través del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, la Cámara de Diputados, distintos ministerios y secretarías, universidades, empresas, cámaras empresariales, consejos profesionales y fundaciones.

En el ámbito sanitario, los diputados aprobaron un convenio de cooperación entre el Ministerio de Salud de San Juan y la Asociación Argentina de Dermatología. Según explicó la diputada Mónica González, el objetivo es establecer mecanismos de colaboración y asistencia recíproca para desarrollar actividades de investigación, capacitación, docencia, difusión y extensión de servicios.

La agenda también incluyó una medida de carácter comunitario: la donación de un inmueble perteneciente al Instituto Provincial de la Vivienda a favor de la Asociación Civil Unión Vecinal Barrio Carolina II. La entidad deberá construir allí su sede social en un plazo improrrogable de tres años desde la inscripción de la escritura de dominio. En caso de incumplimiento o de modificación del destino previsto, podrá revocarse la donación.

Durante la sesión, la Cámara también aprobó numerosas declaraciones de interés provincial, social, cultural, turístico, educativo y deportivo.

Entre las iniciativas vinculadas con la actividad productiva y minera se destacó la Diplomatura en Derecho Minero y Procesal Minero, orientada a los procedimientos de los trámites mineros en San Juan. También se declaró de interés agroproductivo, histórico y cultural al Poroto Chala Rosada Iglesiano, una semilla criolla vinculada con el departamento Iglesia.

En el plano turístico y cultural, se incorporaron a la lista la Fiesta de la Tradición de Ullum, el Concurso Provincial del Asador Sanjuanino, la Fiesta de Todos de Albardón y distintas celebraciones patronales en honor a Santa Bárbara, previstas en Albardón, Pocito y Mogna, en Jáchal.

La agenda deportiva tuvo varios protagonistas: el Campeonato Internacional de Hockey sobre Patines Richet Zapata, el Torneo Regional de Newcom 2026, el Bici Tour Nacional por el 44° aniversario del Día Nacional del Ciclista, los Premios Moscatel y el evento Safari 2027, organizado por la Asociación de Pilotos Vallistos en Valle Fértil.

También se reconocieron propuestas educativas y científicas, como la presentación del libro "Entre la Poética y la Clínica del Acompañamiento Terapéutico", de Ariel Riveros Lorca, y actividades de carácter inclusivo y solidario, entre ellas el desfile de moda "No somos nuestros diagnósticos", a beneficio de la Escuela de Educación Especial Múltiple Cristo de la Quebrada.

Por último, se declararon de interés distintas expediciones y homenajes, entre ellos la Expedición Senda de los Pterosaurios y la tercera edición de "La 40 por los 44", una iniciativa de homenaje a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, impulsada por el capitán de navío submarinista retirado Guillermo Tibaldi.

Con la extensión del período ordinario hasta el 30 de diciembre, la Cámara mantendrá abierta la posibilidad de avanzar con nuevos proyectos durante las próximas semanas, en lugar de cerrar su actividad legislativa al calendario originalmente previsto.