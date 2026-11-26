El Ministerio de Minería de San Juan atraviesa cambios en su estructura. Roberto Moreno dejó la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero , un área que condujo durante los últimos tres años. El propio funcionario confirmó su salida a través de una publicación en su cuenta de LinkedIn, donde hizo un balance de su gestión y agradeció a las autoridades provinciales.

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"Quiero contarles que termina una etapa más en mi carrera profesional, dejando la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero de San Juan, en la cual con mucha felicidad y gusto he trabajado estos últimos tres años", expresó Moreno en su mensaje de despedida.

Si bien no precisó públicamente las razones de su decisión, fuentes indicaron que su salida responde a motivos personales . Además, se espera que en las próximas horas se conozca oficialmente el nombre de la persona que asumirá al frente de la Secretaría.

En su publicación, el ahora exsecretario destacó el trabajo realizado durante su paso por el área y puso el foco en los avances vinculados con los controles ambientales de la actividad minera.

"Creo que hemos hecho una gran gestión en estos tres años, fortaleciendo la evaluación, el control y el monitoreo ambiental. Haciendo que los procesos sean eficientes, claros y rigurosos", sostuvo.

Moreno también agradeció al gobernador Marcelo Orrego y al ministro de Minería, Juan Pablo Perea, por la confianza depositada para desempeñar sus funciones durante este período.

Por último, dedicó un reconocimiento especial a su equipo de trabajo y a los directores que lo acompañaron en la gestión. En particular, mencionó a la doctora Belén Hocevar, al licenciado Roberto Luna y a la ingeniera Graciela Arredondo, a quienes agradeció por su acompañamiento y desempeño.

La salida de Moreno se produce en un momento de movimientos dentro del Ministerio de Minería, mientras la provincia mantiene una agenda marcada por el desarrollo de proyectos mineros y el fortalecimiento de los controles ambientales.