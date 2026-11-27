La divisa oficial retrocedió otros cinco pesos en el Banco Nación, mientras que el informal también se ubica por debajo del valor registrado ayer en la provincia.

La cotización mayorista perforó la barrera de los $1.600 tras haber encadenado siete jornadas consecutivas de aumentos.

El dólar oficial registra este viernes 27 de noviembre su segunda baja consecutiva, mientras que el blue en San Juan cotiza a $1.690 para la compra y $1.719 para la venta, según los valores informados durante la mañana.

La cotización del mercado informal sanjuanino se ubica $11 por debajo del valor de venta registrado este jueves, cuando la moneda estadounidense cerró en $1.730 y se mantuvo sin modificaciones respecto del miércoles. A nivel nacional, en tanto, el dólar paralelo había registrado ayer su primer retroceso en diez ruedas, poniendo fin a una extensa racha alcista.

Por su parte, el dólar oficial volvió a retroceder cinco pesos y se comercializa a $1.570 para la compra y $1.620 para la venta en el Banco Nación. De esta manera, acumula una baja de $10 respecto de la cotización del miércoles, cuando había alcanzado los $1.630.

En el segmento mayorista, considerado la principal referencia del mercado cambiario, la moneda extranjera también opera en baja y perfora la barrera de los $1.600, luego de haber encadenado siete jornadas consecutivas de aumentos hasta el miércoles.

Dólar hoy: todas las cotizaciones de este viernes 27 de noviembre Dólar blue en San Juan: $1.690 para la compra y $1.719 para la venta.

Dólar blue nacional: $1.690 para la compra y $1.710 para la venta.

Dólar oficial (Banco Nación): $1.570 para la compra y $1.620 para la venta.

Dólar mayorista: $1.598.

Dólar MEP: $1.663,88.

Dólar Contado con Liquidación (CCL): $1.759,63.

Dólar tarjeta: $2.106.

Dólar cripto: $1.758,72. El riesgo país volvió a ubicarse por debajo de los 1.000 puntos El nuevo retroceso de la divisa oficial coincide con una recuperación de los activos argentinos y una fuerte caída del riesgo país, que llegó a ubicarse en los 946 puntos básicos durante las operaciones de este viernes. El indicador elaborado por JP Morgan había alcanzado las 1.138 unidades el miércoles, su nivel más elevado en 15 meses.