El dólar oficial registra este viernes 27 de noviembre su segunda baja consecutiva, mientras que el blue en San Juan cotiza a $1.690 para la compra y $1.719 para la venta, según los valores informados durante la mañana.
La divisa oficial retrocedió otros cinco pesos en el Banco Nación, mientras que el informal también se ubica por debajo del valor registrado ayer en la provincia.
El dólar oficial registra este viernes 27 de noviembre su segunda baja consecutiva, mientras que el blue en San Juan cotiza a $1.690 para la compra y $1.719 para la venta, según los valores informados durante la mañana.
La cotización del mercado informal sanjuanino se ubica $11 por debajo del valor de venta registrado este jueves, cuando la moneda estadounidense cerró en $1.730 y se mantuvo sin modificaciones respecto del miércoles. A nivel nacional, en tanto, el dólar paralelo había registrado ayer su primer retroceso en diez ruedas, poniendo fin a una extensa racha alcista.
Por su parte, el dólar oficial volvió a retroceder cinco pesos y se comercializa a $1.570 para la compra y $1.620 para la venta en el Banco Nación. De esta manera, acumula una baja de $10 respecto de la cotización del miércoles, cuando había alcanzado los $1.630.
En el segmento mayorista, considerado la principal referencia del mercado cambiario, la moneda extranjera también opera en baja y perfora la barrera de los $1.600, luego de haber encadenado siete jornadas consecutivas de aumentos hasta el miércoles.
Dólar blue en San Juan: $1.690 para la compra y $1.719 para la venta.
Dólar blue nacional: $1.690 para la compra y $1.710 para la venta.
Dólar oficial (Banco Nación): $1.570 para la compra y $1.620 para la venta.
Dólar mayorista: $1.598.
Dólar MEP: $1.663,88.
Dólar Contado con Liquidación (CCL): $1.759,63.
Dólar tarjeta: $2.106.
Dólar cripto: $1.758,72.
El nuevo retroceso de la divisa oficial coincide con una recuperación de los activos argentinos y una fuerte caída del riesgo país, que llegó a ubicarse en los 946 puntos básicos durante las operaciones de este viernes. El indicador elaborado por JP Morgan había alcanzado las 1.138 unidades el miércoles, su nivel más elevado en 15 meses.
La atención de los operadores también está puesta en el comportamiento del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que este jueves completó cuatro jornadas consecutivas sin concretar compras de divisas en el mercado oficial de cambios, en medio de una creciente demanda de cobertura cambiaria.
El mercado transita la última rueda de la semana, mientras que el próximo lunes 30 de noviembre se conocerán las cotizaciones definitivas con las que la moneda estadounidense finalizará el mes.