Hay sentimientos que no se compran, no se negocian y mucho menos se explican. Se sienten. Y este sábado al mediodía, los hinchas de Sportivo Desamparados volvieron a demostrar que la pasión por esos colores está por encima de cualquier resultado. Una multitud se acercó hasta las instalaciones del club para despedir al plantel que emprendió viaje rumbo a Mendoza, donde este domingo tendrá una cita decisiva frente a Pacífico de General Alvear.
El verde y blanco copó las inmediaciones de Puyuta. Banderas, bengalas de colores, bombos y cánticos le dieron un marco espectacular a una despedida que tuvo mucho más de emoción que de simple aliento. Los simpatizantes quisieron estar cerca de los jugadores, transmitirles su confianza y hacerles sentir que no estarán solos en una parada brava.
En los alrededores del club también aparecieron pegados carteles con una frase que resume a la perfección lo que representa Desamparados para su gente: “Nunca vas a poder comprar a tanta gente para igualar un sentimiento como este”. Una frase de una de las canciones de la hinchada que, en esta oportunidad, se convirtió en una declaración de principios y en el mensaje elegido para acompañar al equipo en la previa de una final que despierta emociones y expectativas.
La despedida tuvo un condimento especial por todo lo que rodea a esta definición. El empate 0 a 0 en el partido de ida, disputado en El Serpentario, dejó una serie completamente abierta, aunque también instaló una fuerte polémica por el arbitraje de Franco Morón, cuyos fallos fueron muy cuestionados por el lado sanjuanino y dejaron al equipo con una sensación de haber sido perjudicado.
A ese escenario se sumaron las declaraciones de Ricardo Caruso Lombardi, quien durante la semana aseguró que Desamparados ya estaba eliminado y que Pacífico tenía el ascenso prácticamente asegurado. Palabras que encendieron todavía más la previa y que encontraron como respuesta una hinchada que no piensa bajar los brazos ni dar por terminada una historia que todavía tiene 90 minutos por delante.
Mientras abundan los rumores y las controversias, los hinchas eligieron hablar desde otro lugar: el del sentimiento. No hubo reproches ni resignación. Hubo banderas en alto, bengalas iluminando el mediodía sanjuanino y miles de voces empujando a un plantel que sabe que tendrá una misión complicada, pero que cuenta con el respaldo de una de las hinchadas más pasionales de la provincia.
Ahora será el turno de los jugadores de responder dentro de la cancha. Este domingo, desde las 20.30, Sportivo visitará a Pacífico en General Alvear por la revancha de la final de la Región Cuyo del Regional Amateur. La serie está abierta y el sueño del ascenso sigue intacto.
Desamparados se fue de San Juan con una mochila cargada de ilusiones y con una imagen que seguramente quedará grabada en la memoria de sus futbolistas: una multitud despidiéndolos, cantando por sus colores y recordándoles que, más allá de lo que suceda en Mendoza, hay algo que nadie podrá quitarles. Porque podrán discutirse resultados, arbitrajes y hasta pronósticos, pero hay una cosa que en Puyuta no admite discusión: el sentimiento de su gente no se compra.