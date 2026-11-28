Con banderas, bengalas verdes y blancas y cánticos, los hinchas se acercaron este sábado al mediodía al club para despedir al plantel que viajó rumbo a General Alvear, donde este domingo jugará la revancha ante Pacífico por la final de la Región Cuyo del Regional Amateur.

Hay sentimientos que no se compran, no se negocian y mucho menos se explican. Se sienten. Y este sábado al mediodía, los hinchas de Sportivo Desamparados volvieron a demostrar que la pasión por esos colores está por encima de cualquier resultado. Una multitud se acercó hasta las instalaciones del club para despedir al plantel que emprendió viaje rumbo a Mendoza, donde este domingo tendrá una cita decisiva frente a Pacífico de General Alvear.

El verde y blanco copó las inmediaciones de Puyuta. Banderas, bengalas de colores, bombos y cánticos le dieron un marco espectacular a una despedida que tuvo mucho más de emoción que de simple aliento. Los simpatizantes quisieron estar cerca de los jugadores, transmitirles su confianza y hacerles sentir que no estarán solos en una parada brava.

En los alrededores del club también aparecieron pegados carteles con una frase que resume a la perfección lo que representa Desamparados para su gente: “Nunca vas a poder comprar a tanta gente para igualar un sentimiento como este”. Una frase de una de las canciones de la hinchada que, en esta oportunidad, se convirtió en una declaración de principios y en el mensaje elegido para acompañar al equipo en la previa de una final que despierta emociones y expectativas.

La despedida tuvo un condimento especial por todo lo que rodea a esta definición. El empate 0 a 0 en el partido de ida, disputado en El Serpentario, dejó una serie completamente abierta, aunque también instaló una fuerte polémica por el arbitraje de Franco Morón, cuyos fallos fueron muy cuestionados por el lado sanjuanino y dejaron al equipo con una sensación de haber sido perjudicado.

A ese escenario se sumaron las declaraciones de Ricardo Caruso Lombardi, quien durante la semana aseguró que Desamparados ya estaba eliminado y que Pacífico tenía el ascenso prácticamente asegurado. Palabras que encendieron todavía más la previa y que encontraron como respuesta una hinchada que no piensa bajar los brazos ni dar por terminada una historia que todavía tiene 90 minutos por delante.