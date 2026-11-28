Desde las 17 en el estadio Centenario de Montevideo, el Pincha buscará el quinto trofeo continental de su historia

El sanjuanino Fabricio Pérez jugará el partido más importante de su vida cuando juegue la final de la Copa Libertadores.

Con la presencia del futbolista sanjuanino Fabricio Pérez, Estudiantes de La Plata busca escribir un capítulo importantísimo en su historia. Hoy sábado 28 de noviembre, el Pincha se medirá ante Palmeiras en búsqueda de la gloria eterna en la final de la Copa Libertadores en el estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay.

El encuentro decisivo se jugará desde las 17.00 horas en el estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay. En caso de ganar, el Pincha conquistará su quinto trofeo de América. Si se imponen los brasileños, será su cuarto título continental.

Pérez, el delantero sanjuanino surgido en Atlético Trinidad, tendrá una chance única de hacer historia.

Cómo ver Estudiantes vs Palmeiras por TV y on line El partido entre el equipo platense y el Verdao se podrá ver a través de la señal televisiva Fox Sports y Telefe. Vía streaming se podrá sintonizar mediante Disney+ Premium, DGO, Flow y Telecentro Play.

Los 27 jugadores convocados en Estudiantes Arqueros : Fernando Muslera, Fabricio Iacovich, Rodrigo Borzone.

Defensores : Marcos Rojo, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori, Tomás Palacios, Santiago Arzamendia, Gastón Benedetti, Eros Mancuso, Eric Meza.

: Marcos Rojo, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori, Tomás Palacios, Santiago Arzamendia, Gastón Benedetti, Eros Mancuso, Eric Meza. Mediocampistas : José Sosa, Bautista Kociubinski, Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Jalil Elias, Miguel Monsalve, Brian Aguirre, Joaquín Tobio Burgos, Tiago Palacios, Joaquín Correa.

: José Sosa, Bautista Kociubinski, Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Jalil Elias, Miguel Monsalve, Brian Aguirre, Joaquín Tobio Burgos, Tiago Palacios, Joaquín Correa. Delanteros: Fabricio Pérez, Edwuin Cetré, Lucas Alario, Guido Carrillo, Adolfo Gaich. El probable equipo de Palmeiras para la final de la Copa Libertadores 2026 Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Joaquín Piquerez o Arthur; Jhon Arias, José Manuel López y Vítor Roque o Mauricio. DT: Abel Ferreira.