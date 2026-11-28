Con la presencia del futbolista sanjuanino Fabricio Pérez, Estudiantes de La Plata busca escribir un capítulo importantísimo en su historia. Hoy sábado 28 de noviembre, el Pincha se medirá ante Palmeiras en búsqueda de la gloria eterna en la final de la Copa Libertadores en el estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay.
El encuentro decisivo se jugará desde las 17.00 horas en el estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay. En caso de ganar, el Pincha conquistará su quinto trofeo de América. Si se imponen los brasileños, será su cuarto título continental.
Pérez, el delantero sanjuanino surgido en Atlético Trinidad, tendrá una chance única de hacer historia.
Cómo ver Estudiantes vs Palmeiras por TV y on line
El partido entre el equipo platense y el Verdao se podrá ver a través de la señal televisiva Fox Sports y Telefe. Vía streaming se podrá sintonizar mediante Disney+ Premium, DGO, Flow y Telecentro Play.
Los 27 jugadores convocados en Estudiantes
- Arqueros: Fernando Muslera, Fabricio Iacovich, Rodrigo Borzone.
- Defensores: Marcos Rojo, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori, Tomás Palacios, Santiago Arzamendia, Gastón Benedetti, Eros Mancuso, Eric Meza.
- Mediocampistas: José Sosa, Bautista Kociubinski, Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Jalil Elias, Miguel Monsalve, Brian Aguirre, Joaquín Tobio Burgos, Tiago Palacios, Joaquín Correa.
- Delanteros: Fabricio Pérez, Edwuin Cetré, Lucas Alario, Guido Carrillo, Adolfo Gaich.
El probable equipo de Palmeiras para la final de la Copa Libertadores 2026
Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Joaquín Piquerez o Arthur; Jhon Arias, José Manuel López y Vítor Roque o Mauricio. DT: Abel Ferreira.
La posible formación de Estudiantes para la final de la Copa Libertadores 2026
Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo; Fabricio Pérez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.