UPCN Voley perdió 3-2 por la segunda fecha del Tour 3 de la Liga de Vóleibol Argentina, en Rosario. El punto le alcanzó al Gremial para seguir liderando.

En un duelo vibrante y de altísima exigencia física, UPCN San Juan Vóley cayó por 3 a 2 ante Ciudad Vóley por la segunda fecha del Tour 3 de la Superliga, disputada en el Estadio Multipropósito Invencible Rosario. Pese a quedarse con las manos vacías en el cierre, el punto rescatado le permitió al elenco sanjuanino sostener la cima del campeonato.

El partido se extendió durante casi tres horas y mostró una paridad absoluta en el desarrollo, con pasajes de dominio repartido en los que el triunfo pudo haber quedado para cualquiera de los dos lados. Los parciales reflejaron esa intensidad: 26-24, 20-25, 23-25, 25-21 y 15-8 en favor del conjunto porteño.

En el plano individual, el atacante León Meier fue el máximo artillero de Los Cóndores con 21 puntos, mientras que Leandro Calvo encabezó el goleo de Ciudad y del encuentro con 24 conquistas.

Con este resultado, los dirigidos por Fabián Armoa sumaron una unidad vital para alcanzar los 21 puntos y continuar en lo más alto de la tabla de posiciones, seguidos bien de cerca por su rival de turno, Ciudad, que quedó como único escolta con 20.

Sin tiempo para lamentos, UPCN cerrará su participación en esta etapa del certamen este domingo a partir de las 11, cuando enfrente a Waiwen Vóley Club con transmisión televisiva de Fox Sports.